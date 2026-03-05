Оновлення Proof of Reserves Bitunix підтверджує $128,5 млн активів із забезпеченням коштів на 100%

Bitunix , найшвидше зростаюча криптовалютна біржа в світі, опублікувала останнє оновлення Proof of Reserves (PoR), знову підтверджуючи свою прихильність до прозорості та безпеки коштів користувачів. Станом на момент останнього аудиту (3 березня 2026 року) платформа тримає понад $128,5 млн активів, при цьому коефіцієнт резервування становить 109% для Bitcoin (BTC), 100% для Ethereum (ETH) і 109% для Tether (USDT).

Це означає, що на кожен Bitcoin і USDT, що зберігаються користувачами на платформі, Bitunix тримає в резерві більше еквівалентної суми, тоді як баланси Ethereum повністю забезпечені у співвідношенні 1:1.

Коефіцієнт резервів Bitunix. Джерело: Bitunix

Коефіцієнт резервування 100% або вище означає, що платформа тримає як мінімум стільки ж активів, скільки і її користувачі. Простіше кажучи, на кожен 1 BTC, ETH або USDT, який користувачі тримають на Bitunix, біржа зберігає 1 або більше в резерві. При рівні резервів BTC і USDT в 109% Bitunix тримає більше коштів, ніж було депоновано користувачами, забезпечуючи додатковий захист.

Високоліквідні активи, такі як Bitcoin і USDT, домінують у резервах Bitunix

Bitunix тримає більшу частину своїх резервів у Bitcoin (BTC), за яким слідує Tether (USDT). Поточна структура активів виглядає наступним чином:

501 BTC

13,9 млн USDT

10,5 млн USDC

2,8 млн XRP

1 438 ETH

11 119 SOL

Розподіл токенів Bitunix. Джерело: CoinMarketCap

Такий розподіл відображає фокус на високоліквідних і широко визнаних цифрових активах, де основну частину резервів складають Bitcoin і стейблкоіни.

Bitunix продовжує дотримуватися принципів прозорості

Proof of Reserves розроблений для того, щоб надати користувачам ясність і впевненість. Публічно розкриваючи коефіцієнти резервування і загальний обсяг активів, Bitunix дозволяє своїй спільноті незалежно перевіряти, що кошти повністю забезпечені.

«У Bitunix прозорість — це не просто заява, це стандарт», — заявив Стівен Гу, директор зі стратегії Bitunix. «Ми розуміємо, що довіру заробляють через відкритість і послідовність. Наше оновлення Proof of Reserves демонструє, що кошти користувачів залишаються безпечними і повністю забезпеченими».

У сучасній криптоекосистемі користувачі вимагають більшої прозорості в питанні управління коштами на біржах. Підтримуючи коефіцієнти резервування на рівні 100% і вище та регулярно публікуючи оновлення, Bitunix прагне встановити чіткий стандарт відповідальної роботи.

Маючи понад $128,5 млн сукупних активів і повне забезпечення за основними активами, біржа продовжує приділяти пріоритетну увагу безпеці, підзвітності та довгостроковій довірі. Крім того, користувачі можуть перевіряти свої особисті баланси і підтверджувати, що їхні кошти повністю забезпечені активами біржі, використовуючи технологію Merkle Tree.

Користувачі також можуть відстежувати оновлення Proof of Reserves Bitunix безпосередньо на офіційному сайті, а також переглядати дані на авторитетних сторонніх платформах, таких як CoinMarketCap, CoinGecko і DefiLlama.

Про Bitunix

Bitunix — це глобальна криптовалютна деривативна біржа, якій довіряють понад 4,2 млн користувачів у більш ніж 150 країнах. Платформа створена для трейдерів, які очікують більшого, і дотримується принципів Ultra Trust, Ultra Products і Ultra Experience. Bitunix пропонує швидкий процес реєстрації та зручну систему верифікації з обов'язковим KYC для забезпечення безпеки та відповідності вимогам. Завдяки світовим стандартам захисту через Proof of Reserves (PoR) та фонд Bitunix Care Fund, біржа приділяє особливу увагу довірі користувачів та безпеці коштів. Інновації галузі, такі як Fixed Risk, набір графіків на базі TradingView з оповіщеннями за індикаторами та хмарно-синхронізованими шаблонами, забезпечують зручний досвід як для початківців, так і для досвідчених трейдерів. Це робить Bitunix однією з найдинамічніших платформ на ринку.