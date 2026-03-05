Міністерство фінансів України повністю виконало план із перерахування міжбюджетних трансфертів за лютий 2026 року. До загального фонду місцевих бюджетів надійшло 18,4 млрд грн, що становить 100% від передбаченого обсягу. Про це повідомляє пресслужба відомства.
5 березня 2026, 19:17
Місцеві бюджети отримали 18,4 млрд грн від Мінфіну: підсумки лютого 2026 року
Куди спрямували кошти?
У структурі лютневих виплат ключовими статтями стали:
- Базова дотація: перераховано 2,6 млрд грн (виконання 100%).
- Додаткові дотації: громади отримали 1,7 млрд грн (виконання 100%).
Ці кошти є критично важливими для підтримки фінансової спроможності громад, особливо в умовах воєнного стану та економічних викликів.
Накопичення ресурсів на місцях
Станом на 1 березня 2026 року на рахунках місцевих бюджетів та бюджетних установ зафіксовано значний фінансовий резерв — 113,1 млрд грн (сумарно за загальним та спеціальним фондами).
Порівняно з початком 2026 року обсяг вільних коштів на місцях зріс на 17,9 млрд грн.
Наявний ресурс дозволяє органам місцевого самоврядування оперативно фінансувати першочергові потреби.
Джерело: Мінфін
