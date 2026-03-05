Multi від Мінфін
5 березня 2026, 14:26

Українці повинні повідомляти податкову про зміну особистих даних: які терміни

Громадяни, які змінили особисті дані (прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання тощо), зобов’язані повідомити про це податкові органи протягом одного місяця. Оновити персональні дані зручно та без черг можна через «Електронний кабінет платника». Про це йдеться у повідомленні ДПС.

Громадяни, які змінили особисті дані (прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання тощо), зобов’язані повідомити про це податкові органи протягом одного місяця.

Як подати заяву

Подати заяву онлайн можна на підставі таких документів:

  • Для громадян України: паспорт (книжечка або ID-картка).
  • Для дітей (до 14 років): свідоцтво про народження.
  • Для іноземців: посвідка на тимчасове або постійне проживання в Україні у формі ID-картки.

Покроковий алгоритм дій в Електронному кабінеті

1. Вхід та створення: Оберіть режим «ЕК для громадян» пункт «Заява про внесення змін до ДРФО (5ДР)».

2. Заповнення даних:

  • Вкажіть ваш РНОКПП та актуальну особисту інформацію (прізвище, ім'я, по батькові і т.п.).
  • Якщо відбулася зміна ПІБ, обов’язково вкажіть попередні дані.
  • Заповніть відомості про місце народження та актуальну адресу задекларованого (зареєстрованого) місця проживання (перебування). Для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) передбачено спеціальне поле для внесення даних про зареєстроване місце проживання відповідно до довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

3. Документи: Вкажіть реквізити документа, що посвідчує особу (серія, номер, дата видачі).

4. Вибір ЦОП: Оберіть зручний для вас Центр обслуговування платників, де ви зможете отримати готову картку платника податків.

Що додати до заяви

Надання сканованих копій документів є обов'язковою умовою для подання заяви. Копії мають бути у форматі PDF або у вигляді зображень:

  • Для паспортів-книжечок — усі заповнені сторінки (1−6 та реєстрація).
  • Для ID-карток — обидва боки та витяг про місце проживання.
  • При зміні прізвища, імені, по батькові — свідоцтво про шлюб, розірвання шлюбу або про зміну імені.
  • У разі внесення змін стосовно малолітніх осіб (до 14 років) — свідоцтво про народження дитини та документ, що посвідчує особу одного з батьків (усиновителя чи опікуна), витяг про місце проживання, документ, що підтверджує зміну ПІБ дитини (у разі наявності такої зміни).

Що далі

Після заповнення натисніть «Зберегти», підпишіть документ за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП) та відправте до ДПС. Система автоматично перевірить правильність заповнення полів перед відправкою.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
