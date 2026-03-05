Німецький стартап Neura Robotics залучає 1 млрд євро від емітента Tether на розробку роботів-гуманоїдів

Німецька технологічна компанія Neura Robotics готується залучити близько 1 мільярда євро ($1,2 млрд) інвестицій. Ключовим учасником раунду фінансування виступає компанія Tether, емітент найбільшого у світі стейблкоїна USDT. Кошти будуть спрямовані на розробку людиноподібних роботів (гуманоїдів), що працюють на базі штучного інтелекту. Про це повідомляє Bloomberg.

Амбітна оцінка

Згідно з даними джерел, знайомих із ситуацією, після завершення раунду оцінка стартапу з Метцінгена сягне приблизно 4 мільярдів євро. Це фінансування може бути не останнім, оскільки компанія планує подальше масштабування.

Для Tether ця інвестиція є частиною масштабної стратегії диверсифікації. Компанія активно виходить за межі крипторитейлу, інвестуючи в ШІ та нейротехнології. Раніше Tether уже профінансувала нейротехнологічну фірму Blackrock Neurotech та італійський стартап у сфері робототехніки Generative Bionics.

«Десятиліття роботів»

Ринок гуманоїдів стає наступною великою ціллю для інвесторів після буму ШІ. Аналітики Barclays у звіті «Десятиліття роботів» прогнозують, що до 2035 року ринок автономних машин може зрости до $1 трлн.

Neura Robotics змагається з такими гравцями, як Figure AI та Apptronik. Окрім США, активну експансію веде Китай: компанія Honor нещодавно представила свого першого гуманоїда на MWC у Барселоні, а стартап Unitree вразив публіку роботами, що імітують бойові мистецтва.

На що здатні роботи Neura?

На відміну від багатьох концептів, Neura Robotics вже має реальні продукти та замовлення. Роботи компанії можуть працювати на автомобільних конвеєрах, сортувати білизну або виконувати роль домашніх помічників.

Генеральний директор Девід Регер заявив, що портфель замовлень компанії становить майже $1 мільярд. Серед клієнтів — японські гіганти Kawasaki Heavy Industries та Omron Corp.

У січні 2025 року стартап залучив 120 млн євро від Lingotto Investment Management (підрозділ Exor) та Volvo Cars Tech Fund.