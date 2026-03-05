Імпорт авто приніс бюджету 4,7 млрд грн: скільки заплатили українці

У лютому до Держбюджету спрямовано 63,9 млрд грн митних платежів. Це на 16,2 млрд грн перевищує результат лютого 2025 року та на 7,7 млрд грн більше за січневий показник. Про це йдеться у повідомленні Держмитниці від 4 березня.