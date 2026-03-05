У лютому до Держбюджету спрямовано 63,9 млрд грн митних платежів. Це на 16,2 млрд грн перевищує результат лютого 2025 року та на 7,7 млрд грн більше за січневий показник. Про це йдеться у повідомленні Держмитниці від 4 березня.
5 березня 2026, 12:20
Імпорт авто приніс бюджету 4,7 млрд грн: скільки заплатили українці
► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
Найбільші надходження
Основними бюджетоформуючими товарами, що забезпечили найбільші надходження до бюджету у лютому, стали:
- нафтопродукти — 17,3 млрд грн;
- автомобілі легкові — 4,7 млрд грн;
- електроенергія — 2,3 млрд грн;
- газ природний, гази нафтові — 1,7 млрд грн;
- інсектициди, гербіциди — 1,2 млн грн;
- апарати електричні телефонні — 1 млрд грн.
Вигідно оформлюйте ОСЦПВ на авто онлайн з Minfin.com.ua
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 38 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі