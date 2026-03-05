Скільки українців залишаться за кордоном після війни: три сценарії від економістів

За оцінкою Центру економічної стратегії, станом на січень 2026 року за кордоном залишається 5,6 млн українських біженців.

У 2025 українців виїхало менше, ніж у 2024

Молодь виїжджає, старші повертаються в Україну

Більшість українських біженців закордоном — дорослі жінки. Їхня частка серед біженців становить 40%. Частка дорослих чоловіків серед біженців дещо збільшилась за рік — з 27% до 29%.

31% біженців складають діти до 18 років.

Помітною зміною за рік є скорочення частки біженців старше 45 років. Це збігається із загальною тенденцію на більшу схильність старших українців до повернення та може свідчити про часткове повернення українців цього віку з-за кордону.

Дві третини — 66% — українських біженців це працездатне населення віком 18−65 років. Молодь — люди віком до 35 років — становить понад половину всіх українських біженців (56%).

Кожен четвертий український біженець живе в Німеччині

Найбільша кількість українських біженців зараз проживають у Німеччині (23%) та Польщі (19,5%).

Німеччину дещо частіше обирає молодь до 35 років. Тут живе 28% біженців до 35 років та 20% біженців, яким 35 років чи більше.

Польща привабливіша для біженців віком 35−49 років: тут живе 24% цієї вікової групи. Для порівняння, лише 15% біженців до 35 років та 18% біженців старших 49 років живуть в цій країні.

Наміри повернення біженців стабілізувалися у 2025 році

Близько 43% біженців мають наміри повертатися в Україну, і 36% не планують/скоріше не планують.

У цій хвилі дослідження частка біженців, що мають намір повернутися, не змінилася порівняно з попередньою. До цього ми спостерігали чіткий тренд на падіння частки біженців, що планують повертатись.

Серед охочих повернутися до України майже 80% готові повертатися лише після остаточного завершення війни з підписанням документа, який дозволить відновити польоти цивільної авіації над Україною.

Додому повернеться 1,3−2,2 млн біженців

За нашими розрахунками, після закінчення війни до України за середнього сценарію повернуться 1,6 млн біженців. За кордоном (без урахування РФ та Білорусі) за середнього сценарію залишаться 2,7 млн.

За песимістичного сценарію додому повернуться лише 1,3 млн українців, а за кордоном залишаться 3,0 млн. Оптимістичний сценарій передбачає повернення 2,2 млн українців; за кордоном залишаться лише 2,1 млн біженців.

Ми базуємо наші сценарії на припущеннях щодо того, наскільки щирими є висловлені респондентами наміри повернутися. Наприклад, за оптимістичного сценарію ті, хто «точно планують» повернутися, зроблять це з імовірністю 100%. За середнього (базового) сценарію імовірність знижується до 80%, за песимістичного — до 60%.

Як проводили опитування

У дослідженні використовували дані репрезентативного соціологічного опитування, проведеного у грудні 2025—січні 2026 року дослідницькою агенцією Info Sapiens на замовлення ЦЕС.