Robinhood запускає нову платинову картку для заможних клієнтів

Robinhood Markets Inc у середу запустила нову кредитну картку , орієнтовану на клієнтів з високим доходом, що стало черговим кроком компанії у диверсифікації свого бізнесу за межами основної торгової діяльності та позиціонування себе як постачальник фінансових послуг, пише Investing.

Вартість картки

Компанія повідомила, що стягуватиме $695 на рік за картку Platinum, яку буде випущено через Visa Inc. Картка виготовлена з 99,9% чистої платинової пластини, заявила Robinhood, і пропонуватиме безліч переваг у сфері харчування та подорожей.

Картка доступна лише на запрошення, хоча користувачі можуть зареєструватися для запиту доступу на сайті компанії.

Платинова картка стала другою кредитною карткою Robinhood після картки Gold, яка була запущена у 2024 році. Компанія заявила, що платинова картка пропонує кредитні ліміти у п'ять разів вищу, ніж золота картка.

Картка стала одним із безлічі нових фінансових продуктів, представлених Robinhood на заході «Take Flight», який включав кілька нових типів торгових рахунків, платформу для податкової аналітики та послугу, в рамках якої компанія виплачуватиме дивіденди на місяць раніше за певними цінними паперами.