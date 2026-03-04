Multi від Мінфін
4 березня 2026, 19:21

Кампанія бойкоту ChatGPT набирає обертів після угоди OpenAI з Пентагоном

Онлайн-кампанія, яка закликає користувачів відмовитися від ChatGPT від OpenAI, стрімко набирає популярність на тлі конфлікту між компанією Anthropic та Міністерством оборони США. Про це повідомляє Euronews.

Онлайн-кампанія, яка закликає користувачів відмовитися від ChatGPT від OpenAI, стрімко набирає популярність на тлі конфлікту між компанією Anthropic та Міністерством оборони США.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Масштаб протесту

Кампанія під назвою «QuitGPT» стверджує, що понад 2,5 мільйона людей вже вжили заходів: скасували підписки, поширили повідомлення про бойкот у соціальних мережах або зареєструвалися на сайті quitgpt.org. Зростання активності пов'язане з новинами про угоду OpenAI на чолі з Семом Альтманом щодо розгортання її моделей у засекречених мережах американських військових.

Причини обурення

Минулого тижня генеральний директор Anthropic Даріо Амодеї заявив, що «не може погодитися на запит Пентагону» щодо необмеженого доступу до систем штучного інтелекту компанії. «У вузькому колі випадків ми вважаємо, що ШІ може підірвати, а не захищати демократичні цінності, — написав Амодеї. — Деякі застосування просто виходять за межі того, що сучасні технології можуть безпечно та надійно виконувати».

Anthropic, розробник чат-бота Claude, залишається останньою великою компанією в сфері ШІ, яка не постачає свою технологію для нової внутрішньої мережі американських військових. Компанія, за повідомленнями, зіткнулася з дедлайном від Міністерства оборони: послабити етичні обмеження або втратити контракт на 200 мільйонів доларів, укладений у липні минулого року для «розробки передових можливостей ШІ на користь національної безпеки США».

Через кілька годин після зриву переговорів між Anthropic та урядом США Альтман оголосив про власну угоду OpenAI з Пентагоном. У дописі на X Альтман зазначив, що його компанія «розгорне моделі в їхній засекреченій мережі». Він додав: «У всіх наших взаємодіях Міністерство оборони виявляло глибоку повагу до безпеки та бажання співпрацювати для досягнення найкращого можливого результату».

Оголошення з'явилося незабаром після заяви президента США Дональда Трампа про те, що він доручить федеральним агенціям припинити використання технології Anthropic.

Позиція кампанії QuitGPT

Організатори бойкоту звинувачують OpenAI у пріоритеті прибутку над громадською безпекою. У заяві на сайті QuitGPT йдеться: «27 лютого конкурент ChatGPT, компанія Anthropic, відмовилася надати Пентагону необмежений доступ до свого ШІ для масового спостереження за американцями або створення ШІ-зброї, яка вбиває без людського контролю».

«Через кілька годин генеральний директор ChatGPT Сем Альтман кинувся укладати корупційну угоду Пентагону, наражаючи нас усіх на ризик смертоносного ШІ заради прибутків своєї компанії. OpenAI погодилася дозволити Пентагону використовувати свою технологію для будь-якої законної мети, включно з роботами-вбивцями та масовим спостереженням».

QuitGPT стверджує, що багато користувачів помилково вважають ChatGPT єдиним варіантом ШІ-помічника, і закликає переходити на альтернативи з вищим рівнем приватності та відкритим кодом, такі як Confer, Alpine та Lumo, а також на корпоративні рішення, зокрема Gemini від Google та Claude від Anthropic.

Кампанія категорично не рекомендує використовувати Grok, доступний на платформі X Елона Маска. «Люди думають, що ChatGPT — єдиний чат-бот на ринку, — зазначається на сайті. — Час це змінити».

Організація також планує акцію протесту біля штаб-квартири OpenAI у Сан-Франциско.

Оновлення угоди OpenAI з Пентагоном

Згідно з повідомленнями BBC від 4 березня, OpenAI внесла зміни до угоди з Міністерством оборони США після критики. Генеральний директор Сем Альтман заявив, що компанія заборонить використання своїх систем для спостереження за американцями. Крім того, як повідомляє KTVU від 3 березня, OpenAI переглядає контракт, а Альтман визнав його «недбалим» і поспішним.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Джерело: Мінфін
Коментарі - 2

+
+15
Kharakternyk
Kharakternyk
4 березня 2026, 21:04
#
Американці молодці.
+
+15
melifaro2012
melifaro2012
4 березня 2026, 21:08
#
А тепер поєднайте цю новину (OpenAI працює на Пентагон) з тим, що ChatGPT стає офіційним ШІ агентом Apple (замінює Siri).
