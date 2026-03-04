Київстар запустив безкоштовний роумінг для українців у країнах Близького Сходу

Мобільний оператор «Київстар» надає своїм абонентам, які перебувають у країнах Близького Сходу, безоплатний пакет послуг «Ідеальний роумінг» строком на 30 днів. Рішення ухвалене у зв’язку з погіршенням безпекової ситуації в регіоні, йдеться у повідомленні компанії.

Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

У компанії зазначають, що пакет дозволить українцям залишатися на зв’язку з рідними та близькими в умовах підвищеної напруги. Окрім базових послуг зв’язку, абонентам також доступні сучасні технології мобільного зв’язку в роумінгу.

Зокрема, йдеться про технологію VoLTE, яка забезпечує високу якість голосових дзвінків у мережах 4G та 5G під час перебування за кордоном. Ця функція працює в роумінгу у десятках країн світу.

У компанії підкреслюють, що підтримка абонентів у складних ситуаціях залишається пріоритетом. Безкоштовний пакет послуг покликаний допомогти українцям, які перебувають у країнах Близького Сходу, швидко зв’язатися з родиною та повідомити, що вони в безпеці.