Війна на Близькому Сході паралізувала глобальну торгівлю золотом

Світові поставки золота та срібла зіткнулися із серйозними збоями через зупинене авіасполучення з Дубаєм на тлі військового конфлікту на Близькому Сході. Про це повідомляє Financial Times.

Чим це загрожує

Це загрожує новою хвилею волатильності цін, які вже пережили цьогорічні різкі коливання. Дубай є ключовим логістичним хабом, через який проходить близько 20% світового обороту золота, включаючи транзит із Європи до Азії та постачання з Африки.

Що кажуть експерти

«Доступність золота стала проблемою після зупинки рейсів. Це спричинило різкий стрибок внутрішніх цін в Індії: якщо у п'ятницю метал торгувався з дисконтом у $50 до світових котирувань, то до понеділка ціна зрівнялася з лондонською», — зазначив старший ринковий стратег Всесвітньої ради із золота Джон Рід.

Індія постраждає від логістичної кризи найсильніше, оскільки емірат є для неї головним перевалочним пунктом, підсумовують експерти, опитані газетою.

«Якщо це буде короткострокова криза, то інвестори зможуть її подолати, але якщо це затягнеться надовго, всі плани можуть впасти», — сказала керівник відділу аналізу ринку в StoneX Рона О'Коннелл.

