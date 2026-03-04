Світові поставки золота та срібла зіткнулися із серйозними збоями через зупинене авіасполучення з Дубаєм на тлі військового конфлікту на Близькому Сході. Про це повідомляє Financial Times.
Війна на Близькому Сході паралізувала глобальну торгівлю золотом
Чим це загрожує
Це загрожує новою хвилею волатильності цін, які вже пережили цьогорічні різкі коливання. Дубай є ключовим логістичним хабом, через який проходить близько 20% світового обороту золота, включаючи транзит із Європи до Азії та постачання з Африки.
Що кажуть експерти
«Доступність золота стала проблемою після зупинки рейсів. Це спричинило різкий стрибок внутрішніх цін в Індії: якщо у п'ятницю метал торгувався з дисконтом у $50 до світових котирувань, то до понеділка ціна зрівнялася з лондонською», — зазначив старший ринковий стратег Всесвітньої ради із золота Джон Рід.
Індія постраждає від логістичної кризи найсильніше, оскільки емірат є для неї головним перевалочним пунктом, підсумовують експерти, опитані газетою.
«Якщо це буде короткострокова криза, то інвестори зможуть її подолати, але якщо це затягнеться надовго, всі плани можуть впасти», — сказала керівник відділу аналізу ринку в StoneX Рона О'Коннелл.
З моменту початку атак США та Ізраїлю на Іран у суботу, 28 лютого, більшість комерційних рейсів з регіону було припинено. Хоча у вівторок з Дубая вилетіло кілька пасажирських бортів, золота на них не перевозилося — перевізники віддали пріоритет вантажам, що швидко псуються. Золото зазвичай транспортується саме пасажирськими літаками партіями до 5 тонн, що за поточних цін (близько $5 100 за унцію) становить близько $830 млн за один рейс.
Що зі сріблом?
Ситуація зі сріблом виявилася навіть складнішою, ніж із золотом, особливо для вантажів із Лондона. Через скасування рейсів в аеропорту Хітроу зібралися партії металу, які тепер доводиться формально відкликати з митниці для перенаправлення іншими маршрутами.
Проблеми з поставками наклалися на дефіцит срібла в Китаї, де запаси впали до десятирічного мінімуму на тлі ажіотажного попиту роздрібних інвесторів.
