4 березня 2026, 15:17

Війна на Близькому Сході паралізувала глобальну торгівлю золотом

Світові поставки золота та срібла зіткнулися із серйозними збоями через зупинене авіасполучення з Дубаєм на тлі військового конфлікту на Близькому Сході. Про це повідомляє Financial Times.

Світові поставки золота та срібла зіткнулися із серйозними збоями через зупинене авіасполучення з Дубаєм на тлі військового конфлікту на Близькому Сході.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Чим це загрожує

Це загрожує новою хвилею волатильності цін, які вже пережили цьогорічні різкі коливання. Дубай є ключовим логістичним хабом, через який проходить близько 20% світового обороту золота, включаючи транзит із Європи до Азії та постачання з Африки.

Що кажуть експерти

«Доступність золота стала проблемою після зупинки рейсів. Це спричинило різкий стрибок внутрішніх цін в Індії: якщо у п'ятницю метал торгувався з дисконтом у $50 до світових котирувань, то до понеділка ціна зрівнялася з лондонською», — зазначив старший ринковий стратег Всесвітньої ради із золота Джон Рід.

Індія постраждає від логістичної кризи найсильніше, оскільки емірат є для неї головним перевалочним пунктом, підсумовують експерти, опитані газетою.

«Якщо це буде короткострокова криза, то інвестори зможуть її подолати, але якщо це затягнеться надовго, всі плани можуть впасти», — сказала керівник відділу аналізу ринку в StoneX Рона О'Коннелл.

Читайте також: Валюта та золото в березні: що робити українцям, щоб не влетіти з курсом

З моменту початку атак США та Ізраїлю на Іран у суботу, 28 лютого, більшість комерційних рейсів з регіону було припинено. Хоча у вівторок з Дубая вилетіло кілька пасажирських бортів, золота на них не перевозилося — перевізники віддали пріоритет вантажам, що швидко псуються. Золото зазвичай транспортується саме пасажирськими літаками партіями до 5 тонн, що за поточних цін (близько $5 100 за унцію) становить близько $830 млн за один рейс.

Що зі сріблом?

Ситуація зі сріблом виявилася навіть складнішою, ніж із золотом, особливо для вантажів із Лондона. Через скасування рейсів в аеропорту Хітроу зібралися партії металу, які тепер доводиться формально відкликати з митниці для перенаправлення іншими маршрутами.

Проблеми з поставками наклалися на дефіцит срібла в Китаї, де запаси впали до десятирічного мінімуму на тлі ажіотажного попиту роздрібних інвесторів.

Знаходьте найвигідніші інвестиційні пропозиції в одному сервісі — InvestMarket від «Мінфін».

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
