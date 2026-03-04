Інфляційний удар: як зростання цін на нафту та газ змінить цінники в українських магазинах

Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин попередив про серйозні ризики для української економіки через стрімке подорожчання енергоносіїв на світових ринках. За його оцінками, реакція споживчих цін усередині країни не змусить себе чекати. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Інфляційний прогноз: +4% до цінників

Зростання вартості палива запускає ланцюгову реакцію в усій економіці. Аналітик виділяє два типи впливу 10-відсоткового подорожчання пального на інфляцію:

Прямий вплив: безпосереднє зростання цін на заправках додасть до загального показника інфляції 1,5%.

Опосередкований вплив: здорожчання логістики та виробничих процесів у всіх секторах додасть ще 2,5%.

Сумарно лише через паливний фактор інфляція може підскочити на 4%, і це без урахування наслідків від збільшення цін на газ.

Аграрний сектор під загрозою

Особливе занепокоєння викликає те, що нафтовий шок збігся з початком агросезону. Стрімке зростання цін на дизельне пальне критично б'є по фермерах. Агропродукція може подорожчати на 3−5% уже на етапі збору та посіву.

Далі зростуть ціни на корми для худоби та птиці, що неминуче призведе до подорожчання м'яса, яєць та молочних продуктів у магазинах.

Бюджетна «діра» та питання тарифів

Ситуація з газом виглядає ще складнішою. Поточна цінова динаміка руйнує плани щодо закачування палива до сховищ та підготовки до наступної зими.

Бюджетний дефіцит: у держави фактично відсутні кошти на закупівлю газу за такими високими цінами.

Тарифи: експерт припускає, що владі, можливо, доведеться переглядати тарифи для населення, хоча це складне політичне питання.

Скільки триватиме шок?

Головне питання зараз — тривалість конфлікту. За словами Шевчишина, західні переробники мають запаси нафти на 2−3 тижні.

«Але, якщо все вчушне, то ціни мають відкотитись. Отже, головний момент — як довго цей ціновий шок буде продовжуватися», — зазначив Шевчишин.