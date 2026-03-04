У 2025 році бізнес сплатив банкам 98 млрд грн процентів за кредитами — Данилишин

У 2025 році бізнес сплатив банкам 98 млрд грн процентів за кредитами. Про це написав ексміністр економіки та колишній голова Ради НБУ Богдан Данилишин .

Що відбувається

За словами Данилишина, ефективна ставка обслуговування кредитів бізнесом склала 14% річних (включаючи кредити в іноземній валюті, а також пільгові кредити за підтримки Уряду), а номінальні темпи приросту промислового виробництва — лише +11% (реальні обсяги впали на 2,4%).

Тобто поточні темпи економічного зростання є нижчими за вартість кредитного ресурсу. «Кредити стали економічно нерентабельним інструментом для бізнесу. Такі дорогі кредити беруть лише галузі із гарантованим приростом попиту або гарантованими державними субсидіями. Кредитний портфель бізнесу виступає реальним гальмом для його поточної діяльності», — підсумував він.

Кредитний ренесанс у цифрах

Як зазначили в НБУ, за підсумками минулого року обсяг чистих гривневих кредитів, виданих бізнесу, підскочив майже на 36%, тоді як валютні позики додали 23%.

Завдяки такій потужній динаміці рівень проникнення кредитів в економіку (співвідношення чистих бізнес-кредитів до валового внутрішнього продукту країни) відновив зростання ще у 2024 році, а у 2025-му помітно збільшився, досягнувши позначки 8,7% від ВВП.

Хоча нинішній показник у 8,7% ВВП залишається нижчим за стандарти сусідніх європейських країн та навіть поступається показникам України зразка 2014 року, структура цих боргів кардинально змінилася на краще.

Головним трендом 2025 року стало те, що український бізнес почав брати гроші на комерційних умовах, виходячи за межі державних програм підтримки, кажуть в НБУ.

Для порівняння: кредитний портфель популярної урядової програми пільгового кредитування «5−7−9%» збільшився лише на 12%. Водночас обсяг звичайних ринкових кредитів поза цією програмою злетів майже на 50%. Цьому сприяло суттєве здешевлення вартості грошей, умови за якими стали вкрай привабливими. У грудні середні ринкові ставки за новими гривневими позиками для бізнесу знизилися до 15% річних, а банки з іноземним капіталом пропонували фінансування навіть під 13,5%.