21 лютого 2026, 12:25

Кредитування бізнесу в Україні зростає найшвидшими темпами з 2014 року

Українська економіка переживає справжній кредитний бум. Після десятиліття стагнації вітчизняні фінансові установи другий рік поспіль активно нарощують фінансування підприємств, причому головним рушієм цього зростання стали не державні пільги, а класичні ринкові позики. Про це повідомив перший заступник голови Національного банку України Сергій Ніколайчук під час виступу на конференції FinYear 20 лютого.

Кредитний ренесанс у цифрах

Ніколайчук повідомив, що за підсумками минулого року обсяг чистих гривневих кредитів, виданих бізнесу, підскочив майже на 36%, тоді як валютні позики додали 23%. Завдяки такій потужній динаміці рівень проникнення кредитів в економіку (співвідношення чистих бізнес-кредитів до валового внутрішнього продукту країни) відновив зростання ще у 2024 році, а у 2025-му помітно збільшився, досягнувши позначки 8,7% від ВВП.

Хоча нинішній показник у 8,7% ВВП залишається нижчим за стандарти сусідніх європейських країн та навіть поступається показникам України зразка 2014 року, структура цих боргів кардинально змінилася на краще.

Десять років тому високі обсяги фінансування забезпечувалися «кредитною бульбашкою». Тоді банкіри масово роздавали гроші пов'язаним компаніям (так зване інсайдерське кредитування), заздалегідь знаючи, що ці кошти ніхто не поверне, розказав заступник голови НБУ. Натомість сьогодні банківська система демонструє сталий розвиток із виваженою та жорсткою оцінкою ризиків. Гроші позичають як державним, так і приватним підприємствам, а активними кредиторами виступають банки всіх типів: державні, приватні з українським капіталом та установи з іноземними інвестиціями.

Ринок перемагає державні субсидії

Як повідомив Ніколайчук, головним трендом 2025 року стало те, що український бізнес почав брати гроші на комерційних умовах, виходячи за межі державних програм підтримки.

Для порівняння: кредитний портфель популярної урядової програми пільгового кредитування «5−7−9%» збільшився лише на 12%. Водночас обсяг звичайних ринкових кредитів поза цією програмою злетів майже на 50%. Цьому сприяло суттєве здешевлення вартості грошей, умови за якими стали вкрай привабливими. У грудні середні ринкові ставки за новими гривневими позиками для бізнесу знизилися до 15% річних, а банки з іноземним капіталом пропонували фінансування навіть під 13,5%.

Згідно з опитуваннями Нацбанку, фінансові установи налаштовані оптимістично: вони планують і надалі пом'якшувати вимоги до позичальників та нарощувати обсяги виданих коштів. У регуляторі переконані, що такий результат став можливим завдяки збереженню макрофінансової стійкості, попереднім реформам банківського сектору та системній роботі уряду й НБУ над Стратегією розвитку кредитування, яка була розроблена у 2024 році та довела свою ефективність за останні півтора року.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Джерело: Мінфін
