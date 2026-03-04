У цьому відео ви дізнаєтесь:
15-18% річних? Вся правда про легкі інвестиції (відео)
- чому окупність за 2−3 роки у кавоматах часто не сходиться з реальністю
- які ризики в нерухомості на Балі: ціна входу, дохідність, перепродаж
- як рахувати таксі/авто в оренді і чому там багато прихованих витрат
- що важливо перевірити в моделях на кшталт Afin Cars / Any Car (ЄС-ринок, правила, ризики)
- що з бізнесом Обмінка24: де гроші, а де — ілюзії
- як працює SnapInvest (Ribas Hotels) і чому відсотки можуть бути не такими швидкими
- як працює AquaBox
- які інвестиції найчастіше ламаються об реальність і як не купити рекламу замість бізнесу
Джерело: Мінфін
