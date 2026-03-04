Ринок швейцарських годинників: Rolex заробляє більше, ніж чотири найближчі конкуренти разом узяті

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
4 березня 2026, 12:43

Ринок швейцарських годинників: Rolex заробляє більше, ніж чотири найближчі конкуренти разом узяті

Аналіз ринку елітних швейцарських годинників демонструє високий рівень фінансової та географічної консолідації, де беззаперечним лідером залишається бренд Rolex. З доходом у 10,1 мільярда швейцарських франків ця компанія займає величезну частку ринку. Про це повідомляє Morgan Stanley спільно з LuxeConsult.

Аналіз ринку елітних швейцарських годинників демонструє високий рівень фінансової та географічної консолідації, де беззаперечним лідером залишається бренд Rolex.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Фінансова монополія: відрив лідера

Показники продажів компанії Rolex є безпрецедентними для галузі. Дохід бренду в 10,1 мільярда швейцарських франків (CHF) точно дорівнює сумарному виторгу чотирьох його головних конкурентів у рейтингу. Наступні позиції за рівнем доходів розподілилися так:

  • Cartier (група Richemont) — 3,1 млрд CHF;
  • Omega (Swatch Group) — 2,6 млрд CHF;
  • Audemars Piguet — 2,35 млрд CHF;
  • Patek Philippe — 2,05 млрд CHF.

До першої десятки лідерів також увійшли бренди Richard Mille (1,54 млрд CHF), Longines (1,11 млрд CHF), Vacheron Constantin (1,097 млрд CHF), Breitling (870 млн CHF) та Tissot (825 млн CHF).

Географічний поділ: Женева як центр ультрарозкоші

Індустрія швейцарських годинників чітко розділена не лише за фінансовими показниками, але й за географією розташування. Кантон Женева виступає головним фінансовим та статусним центром для виробників найвищого преміального сегмента.

Тут базуються штаб-квартири незалежних гігантів і брендів групи Richemont, зокрема Rolex, Cartier, Patek Philippe та Vacheron Constantin. На цей локалізований кластер припадає майже 64% від загального доходу першої десятки компаній, що становить понад 16 мільярдів франків.

Виробничі потужності: долина Юра та кантон Берн

З іншого боку, регіони, що простягаються вздовж гірського масиву Юра та кантону Берн, виконують роль промислового двигуна. Ця зона зосереджена на масовому виробництві та сегменті годинників середньої цінової категорії.

У цьому північному коридорі стратегічно домінує конгломерат Swatch Group (до якого входять Omega, Longines, Tissot). На їхню частку припадає приблизно 17,7% сукупного доходу топ-10 виробників. Такий просторовий поділ підкреслює двокомпонентну стратегію ланцюга постачань: Женева зберігає за собою статус центру спадщини та престижу, тоді як північні долини забезпечують індустріальні масштаби для великих конгломератів.

Уповільнення ринку після пандемічного буму

Попри рекордні доходи провідних брендів, загальний ринок швейцарських годинників зараз проходить період нормалізації. За даними Федерального митного управління Швейцарії, у 2024 та на початку 2025 років спостерігалося охолодження попиту, особливо на ринках Азії (зокрема в Китаї та Гонконзі). Експорт годинників дещо знизився порівняно з піковими роками після пандемії COVID-19. Однак, як зазначають аналітики, це охолодження стосується переважно годинників масового сегмента. Натомість попит на преміальні бренди вищого цінового ешелону (понад 25 000 франків), такі як Rolex, Patek Philippe та Audemars Piguet, залишається стабільним, підтверджуючи їхню стійкість до макроекономічних коливань.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 6 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами