Доставка на Близький Схід: Укрпошта продовжує приймати відправлення до дев’яти країн регіону

«Укрпошта» повідомила, що продовжує приймати та доставляти міжнародні відправлення до низки країн Близького Сходу, попри складну безпекову ситуацію в регіоні. Про це написав очільник компанії Ігор Смілянський.

До яких країн приймають посилки та листи

Зокрема, компанія наразі приймає посилки та листи до таких країн:

Ізраїль, Об'єднані Арабські Емірати, Катар, Йорданія, Ірак, Саудівська Аравія, Бахрейн, Кувейт та Оман.

У поштовому операторі зазначають, що мають досвід роботи в умовах підвищених ризиків та продовжують забезпечувати логістику навіть у складних умовах.

Водночас у разі виникнення обмежень для авіасполучення, зокрема якщо літаки не зможуть здійснювати посадку через безпекові загрози, усі відправлення тимчасово зберігатимуться у безпечних транзитних хабах до моменту відкриття повітряного простору.

Через поточну ситуацію можливі затримки у доставці міжнародних відправлень. У компанії закликають клієнтів поставитися до цього з розумінням.