4 березня 2026, 11:45

Свириденко: уряд не отримував ініціативу про ПДВ для платників єдиного податку

Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко заявила, що законодавча пропозиція від Міністерства фінансів про введення з 1 січня 2027 року обов’язкової реєстрації платників єдиного податку як платників податку на додану вартість (ПДВ) не надходила до Кабінету міністрів. Про це йдеться у відповіді Свириденко на петицію.

Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко заявила, що законодавча пропозиція від Міністерства фінансів про введення з 1 січня 2027 року обов’язкової реєстрації платників єдиного податку як платників податку на додану вартість (ПДВ) не надходила до Кабінету міністрів.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Посилання на Національну стратегію доходів

Свириденко зазначила, що відповідно до пункту 5 підрозділу 4.3.1 Національної стратегії доходів до 2030 року, схваленої розпорядженням Кабінету міністрів від 27 грудня 2023 року № 1218, поріг реєстрації платником ПДВ буде застосовуватися до всіх платників на спрощеній системі оподаткування, обліку та звітності. Це забезпечить їхню реєстрацію як платників ПДВ у разі досягнення такого порогу.

Узгодження з нормами ЄС

За словами прем'єр-міністерки, у зв’язку зі статусом України як кандидата на членство в Європейському Союзі, ключовим напрямом податкової політики щодо ПДВ є гармонізація українського законодавства з Директивою Ради 2006/112/ЄС від 28 листопада 2006 року про спільну систему ПДВ. Згідно з Директивою, платниками ПДВ вважаються юридичні та фізичні особи, які ведуть економічну діяльність незалежно від її мети чи результатів. Економічна діяльність включає виробництво, торгівлю, надання послуг, а також експлуатацію матеріального чи нематеріального майна для отримання постійного доходу.

Встановлення порогу реєстрації

Директива дозволяє кожній державі-члену ЄС самостійно визначати розмір порогу для обов’язкової реєстрації платником ПДВ. Після консультацій з Комітетом ЄС з питань ПДВ можливе застосування спрощених процедур для нарахування та стягнення податку, якщо це не зменшує надходжень до бюджету. Наразі тривають консультації з бізнесом та експертами щодо порогу обов’язкової реєстрації в межах, встановлених Директивою (85 тис. євро). Таким чином, зміни не торкнуться більшості фізичних осіб-підприємців.

Деталі петиції та проєкту Мінфіну

2 лютого 2026 року петиція на сайті Кабінету міністрів із закликом відкликати ініціативу про обов’язкову реєстрацію платників єдиного податку як платників ПДВ з 1 січня 2027 року та переглянути домовленості з МВФ щодо збереження спрощеної системи оподаткування набрала необхідну кількість голосів для розгляду. 18 грудня 2025 року Міністерство фінансів опублікувало для обговорення проєкт закону про реєстрацію платників єдиного податку, зокрема ФОПів 1−3 груп, як платників ПДВ у разі досягнення обсягу оподатковуваних операцій у розмірі 1 млн грн. Мінфін пропонує ввести закон з 1 січня 2027 року, вважаючи, що цей термін дасть бізнесу достатньо часу для адаптації без зайвого стресу.

Обговорення з бізнесом

Після публікації проєкту заступниця міністра фінансів Світлана Воробей та народний депутат, голова підкомітету з питань взаємодії держави та бізнесу Ігор Марчук провели онлайн-зустріч з підприємцями, де представили деталі ініціативи. Бізнес розкритикував пропозицію Мінфіну, вказуючи на додаткове навантаження: необхідність наймати бухгалтера, адміністрування та звітність, ризики штрафів, касові розриви, що врешті вплине на ціни для споживачів. У середині січня аналітичні центри звернулися до президента Володимира Зеленського, прем'єр-міністра Юлії Свириденко, міністра фінансів Сергія Марченка, міністра економіки, довкілля та сільського господарства Олексія Соболева, а також голів парламентських податкового та економічного комітетів із закликом переглянути законопроєкт щодо обов’язкової реєстрації платників ПДВ для представників малого бізнесу та встановити поріг реєстрації на рівні 6 млн грн.

Оновлення щодо подання законопроєкту

Згідно з оновленими заявами Юлії Свириденко від 13 лютого 2026 року, уряд не подаватиме законопроєкт про запровадження ПДВ для ФОПів у лютому, але планує внести його в березні з підвищеним порогом реєстрації до 4 млн грн, що узгоджено з МВФ. Це скасовує попередні умови для нової програми кредитування від МВФ на $8,1 млрд і не торкнеться близько 2/3 усіх ФОПів.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Джерело: Мінфін
