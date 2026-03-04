Multi від Мінфін
4 березня 2026, 11:08

Японська єна більше не «тиха гавань»: інвестори відвертаються від валюти на тлі війни в Ірані

З початком бойових дій в Ірані курс японської національної валюти щодо долара США почав знижуватися, повністю проігнорувавши свій історичний статус безпечного активу для перечікування криз. Така нетипова реакція ринку змусила токійських трейдерів готуватися до можливого прямого втручання японського уряду для порятунку національних грошей. Про це повідомляє Financial Times 4 березня.

З початком бойових дій в Ірані курс японської національної валюти щодо долара США почав знижуватися, повністю проігнорувавши свій історичний статус безпечного активу для перечікування криз.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Злам традиційних фінансових механізмів

З кінця минулого тижня курс єни просів на 1%, досягнувши позначки 157,2 за долар. За словами валютних трейдерів, це кардинально відрізняється від звичної картини, коли під час світових конфліктів інвестори масово скуповували японську валюту та різко згортали так звані «кері-трейди» (популярну стратегію, за якої учасники ринку позичають дешеві єни, щоб інвестувати ці гроші в більш прибуткові активи інших країн).

Стратег по Японії в Astris Advisory Ніл Ньюман констатує зміну ринкових парадигм. Раніше під час геополітичних шоків єна дорожчала, адже ринки очікували, що японські корпорації швидко повертатимуть свої закордонні прибутки на батьківщину.

«Єна більше не є безпечною гаванню», — зазначив Ньюман. «Компанії не поводяться так уже близько чотирьох років. Насправді на них тиснуть, щоб вони робили навпаки і інвестували за кордон, що вони й продовжують шалено робити. У нинішній економічній ситуації Японії немає жодних стимулів повертати гроші назад».

Внутрішні проблеми: новий уряд та макроекономіка

Аналітики вважають, що така слабкість валюти оголила фундаментальні вразливості японської економіки. Лише за останні 12 місяців єна знецінилася майже на 5%. Головними причинами стали масштабні плани державних витрат прем'єр-міністерки Санае Такаїті, а також її опір подальшому підвищенню облікової ставки Банком Японії.

Тай Хуей, головний стратег ринків Азійсько-Тихоокеанського регіону в JPMorgan Asset Management, пояснює, що висока волатильність (коливання курсу) зробила єну непривабливою для страхування капіталу.

«Інвестори дивляться на ситуацію в Ірані і кажуть: як мені хеджувати свій ризик, не створюючи при цьому непередбачених ризиків?», — підкреслив Хуей. «Розрахунок на використання єни як страховки від геополітичних ризиків дійсно незрозумілий».

Крім того, війна в Ірані б'є по Японії через енергетику. Країна критично залежить від імпорту сирої нафти та природного газу. Економіст Nomura Research Institute Такахіде Кіучі вважає, що стрибок цін на сировину зробить Банк Японії «ще більш обережним щодо підвищення процентних ставок». А очікування того, що ставки залишатимуться низькими ще довше, продовжує тиснути на єну.

Ще одним фактором ризику є обіцянка Японії інвестувати 550 мільярдів доларів у США протягом наступних трьох років. Ця торгова угода, укладена з адміністрацією президента Дональда Трампа задля зниження мит, також може негативно вплинути на курс японської валюти.

Загроза інтервенцій: ринок завмер в очікуванні

Після різкого падіння курсу у вівторок, міністр фінансів Японії Сацукі Катаяма заявив, що уряд стежить за ринком «з надзвичайно високим почуттям терміновості» і готовий вжити всіх необхідних заходів, включаючи прямі валютні інтервенції (штучну купівлю єни за державні резерви).

Хоча тиск на знецінення валюти залишається сильним, аналітики зазначають, що жорстка риторика уряду тимчасово зупинила обвал.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Джерело: Мінфін
