Держава заборгувала банкам близько 8 мільярдів компенсації за пільгові кредити для бізнесу

Держава має заборгованість перед банками за програмою пільгового кредитування бізнесу «5−7−9%» на рівні близько 8 млрд грн. Про це заявив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук в інтерв'ю ЕП.

Борги держави

За його словами, нині в кредитному портфелі бізнесу лише близько третини позик підтримуються державними програмами — «5−7−9%» та портфельними гарантіями.

Ніколайчук навів оцінку, що у 2025 році портфель чистих гривневих кредитів бізнесу за «5−7−9%» зріс на 12%, тоді як поза програмою на майже 50%.

Водночас він визнав ризик нестачі бюджетних коштів для своєчасної компенсації відсотків.

За словами Ніколайчука, банки періодично стикалися з відтермінуванням виплат з боку Фонду розвитку підприємництва.