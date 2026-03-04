В Україні стартували виплати «дитячої допомоги»: спецрахунки вже відкривають в Ощадбанку

Розпочалися виплати «дитячої допомоги». Спецрахунки для отримання цих коштів вже можна відкрити в Ощадбанку . Про це повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко.

Дитяча допомога

«Уряд працює над розширенням можливостей подання заявок, зокрема через Дію. Отримання допомоги по догляду за дітьми має бути максимально простим, зрозумілим та зручним для родин», — зазначила очільниця Уряду.

Хто та скільки отримає

Кошти за програмою єЯсла починають надходити для 1370 людей. Виплата становить 8 тисяч грн щомісяця при виході на роботу матері, батька чи опікуна, після того, як дитині виповнився 1 рік. Кошти можна використати для оплати няні, асистента чи садочка.

Виплати допомоги для батьків, як мають дітей до 1 року, перераховані понад 46 тисячам родин. З початку цього року щомісячна допомога по догляду за дитиною до 1 року становить 7 тисяч грн.

Також діють інші виплати: допомога у звʼязку з вагітністю та пологами і 50 тисяч при народженні дитини.