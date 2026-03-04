Корейський ринок рухнув: індекс Kospi впав на 12,6% за день

Базовий індекс корейських акцій Kospi в ході торгів 4 березня впав на 12,6% після просідання на 7,2% днем раніше і рухається до рекордного зниження за два дні з 2008 року. Основний внесок у негативну динаміку внесли котирування найбільших корпорацій, які ще недавно штовхали ринок вгору — провідних постачальників чіпів пам'яті для роботи з ШІ Samsung Electronics та SK Hynix, а також автовиробника Hyundai Motor, який співпрацює з Nvidia та витрачає мільярди доларів на дата-центри, пише Bloomberg.

Що кажуть аналітики

«Рухи котирувань надто екстремальні, тому прогнозування видається майже неможливим — технічний аналіз не надто допомагає. Роздрібні інвестори, схоже, теж сумніваються, заявки на купівлю тануть відучора. Хоча ми відбираємо якісні папери і хеджуємося, це не є очевидною нагодою», — зазначив глава сеульської Billionfold Asset Management Ан Хен Чжин.

Однією з причин історичного спаду інвестори називають примусове закриття позицій трейдерів, які працюють у борг (з кредитним плечем). Обсяг цього боргу підскочив до нових максимумів перед розпродажем, оскільки роздрібні інвестори активно ставили на продовження зростання, повідомляє Bloomberg.

«Було багато покупок у кредит, особливо акцій цих компаній-важкоатлетів, при цьому інвестори вносили як заставне забезпечення лише 30−40%», — розповів інвестиційний директор сеульської Zian Investment Management Кім До Чжун. За цими позиціями відбувається примусова ліквідація, і якщо 5 березня обвал продовжиться, ніхто не буде «ловити ніж, що падає», попередив фінансист.

Реакція ринку

Ринки нарешті почали серйозно сприймати конфлікт між Іраном та Ізраїлем, сказав Bloomberg глава відділу досліджень Barclays Аджай Раджадхьякша.

За його словами, азіатські фондові ринки постраждають найсильніше, потім європейські, і вже потім американські. США зараз є «гігантською енергетичною наддержавою», тоді як економіки Азії — такі як Китай, Індія, Південна Корея та Японія — вразливіші.

«Ринки починають закладати в ціни ризик того, що ця війна не закінчиться швидко — на відміну від червня 2025 року, або з квітня 2024-го, або з жовтня 2024-го. Ринки починають прокидатися і розуміти, що цей конфлікт може виявитися зовсім іншим. Ми цілком можемо все ще бути в цій ситуації за два чи три тижні», — зазначає він.