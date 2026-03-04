Майже 7 тисяч тонн замість 1,5 тисячі: Гетманцев розкрив масштаби квіткової контрабанди

Лише 1533 тонн квітів було задекларовано, натомість реальний обсяг становив 6 890 тонн. Це «лише» контрабанда обсягом 1,6 млрд грн та втрати бюджету лише на ПДВ — 324 млн грн. Все це дані за один — 2024 рік. Про це написав голова Податкового комітету В Р Данило Гетманцев.

Мільярди в кишенях тіньовиків

«Мільярди, яких потребують наші військові для оборони України. Мільярди, яких потребують наші пенсіонери, ВПО, медики та інші незахищені верстви населення. Мільярди, які натомість осідають в кишенях тіньовиків», — написав Гетманцев.

За його словами, контрабанда — лише одна сторона проблеми.

«Власне, вирішити її повинне перезавантаження митниці. Не тільки зі зміною її керівника (відкритий конкурс, нагадаю, триває прямо зараз), а й зі встановленням чіткої відповідальності за ефективність роботи органу.

Але тінь — це не лише контрабанда. Бо весь цей товар, завезений «в чорну» потім має десь продаватися.

І тут проявляється інша сторона — схеми, на яких будується частина великого квіткового «бізнесу». Подрібнення на ФОПів, невидача чеків та інше — як наслідок, втрати бюджету від такої діяльності складають майже 2 млрд грн.

Бюджет втрачає, білий бізнес, тобто чесні підприємці змушені конкурувати в неконкурентних умовах, а споживач теж не отримує жодних вигод — вигода лише за тими, хто вважає, що правила не для нього", — підсумував він.