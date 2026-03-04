Президент США Дональд Трамп заявив, що хоче «припинити всю торгівлю з Іспанією» на тлі її незгоди з американською воєнною операцією проти Ірану. Про це пише AFP.
Трамп погрожує припинити «всю торгівлю» з Іспанією. Влада відреагувала на погрози
► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
Доручення Трампа
Трамп додав, що доручив міністру фінансів Скотту Бессенту припинити «всі відносини» з Іспанією.
«Ми припинимо будь-яку торгівлю з Іспанією. Ми не хочемо мати нічого спільного з Іспанією», — сказав він журналістам, сидячи в Овальному кабінеті під час зустрічі з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.
Яка причина
У понеділок Іспанія відмовила США в доступі до авіабаз на своїй території для «будь-чого, що не передбачено договором і не виходить за межі Статуту ООН».
Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес заявляв, що не отримував від США жодних запитів на використання авіабаз у Роті та Мороні для ударів по Ірану і не очікує «жодних наслідків» у зв'язку з позицією уряду, який відмовляється надавати доступ до них для воєнних операцій.
Позиція Іспанії
В Іспанії наголосили, що країна є «ключовим членом НАТО та експортно сильною державою ЄС».
«Іспанія виконує свої зобов'язання… вона є надійним торговельним партнером для 195 країн світу, в тому числі для США… Якщо американська адміністрація хоче переглянути ці відносини, вона повинна робити це з повагою до автономії приватних компаній, міжнародного права і двосторонніх угод між Європейським союзом і США», — йдеться у заяві.
Коментарі - 2
Экспорт Испании в США: 16,7 млрд евро.
Импорт Испании из США: >30 млрд евро.
Торговый дефицит Испании: >13 млрд евро.