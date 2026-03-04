Multi від Мінфін
4 березня 2026, 8:46

Трамп погрожує припинити «всю торгівлю» з Іспанією. Влада відреагувала на погрози

Президент США Дональд Трамп заявив, що хоче «припинити всю торгівлю з Іспанією» на тлі її незгоди з американською воєнною операцією проти Ірану. Про це пише AFP.

Президент США Дональд Трамп заявив, що хоче «припинити всю торгівлю з Іспанією» на тлі її незгоди з американською воєнною операцією проти Ірану.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Доручення Трампа

Трамп додав, що доручив міністру фінансів Скотту Бессенту припинити «всі відносини» з Іспанією.

«Ми припинимо будь-яку торгівлю з Іспанією. Ми не хочемо мати нічого спільного з Іспанією», — сказав він журналістам, сидячи в Овальному кабінеті під час зустрічі з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.

Яка причина

У понеділок Іспанія відмовила США в доступі до авіабаз на своїй території для «будь-чого, що не передбачено договором і не виходить за межі Статуту ООН».

Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес заявляв, що не отримував від США жодних запитів на використання авіабаз у Роті та Мороні для ударів по Ірану і не очікує «жодних наслідків» у зв'язку з позицією уряду, який відмовляється надавати доступ до них для воєнних операцій.

Позиція Іспанії

В Іспанії наголосили, що країна є «ключовим членом НАТО та експортно сильною державою ЄС».

«Іспанія виконує свої зобов'язання… вона є надійним торговельним партнером для 195 країн світу, в тому числі для США… Якщо американська адміністрація хоче переглянути ці відносини, вона повинна робити це з повагою до автономії приватних компаній, міжнародного права і двосторонніх угод між Європейським союзом і США», — йдеться у заяві.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
0
TattiReuven
TattiReuven
4 березня 2026, 9:33
#
Респект испанцам
+
+9
vt313
vt313
4 березня 2026, 9:37
#
Основные показатели торговли (2025 год):
Экспорт Испании в США: 16,7 млрд евро.
Импорт Испании из США: >30 млрд евро.
Торговый дефицит Испании: >13 млрд евро.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
