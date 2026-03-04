Дубай втрачає люкс: світові бренди Apple, Louis Vuitton та Gucci зупинили роботу

У Дубаї та інших великих торгових центрах Близького Сходу багато магазинів світових брендів закриті або працюють з невеликим штатом працівників, оскільки ескалація конфлікту в регіоні спричиняє хаос для бізнесу та подорожей. Про це пише Reuters.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що відомо

Chalhoub Group, яка керує 900 магазинами брендів від Versace та Jimmy Choo до Sephora по всьому регіону, заявила, що її магазини в Бахрейні були закриті, тоді як інші ринки, включаючи Об'єднані Арабські Емірати, Саудівську Аравію та Йорданію, залишилися відкритими — працівникам дозволили виходити на зміну лише за власним бажанням.

Компанія Amazon закрила логістичний центр в Абу-Дабі та призупинила доставку замовлень по всьому регіону.

Крім того, власник Gucci компанія Kering заявила, що її магазини тимчасово закриті в ОАЕ, Кувейті, Бахрейні та Катарі, а також призупинила поїздки на Близький Схід.

Виробник товарів Reckitt також тимчасово зупинив завод у Бахрейні та перевів співробітників на дистанційну роботу.​

Магазини Apple у Дубаї залишатимуться закритими щонайменше до четверга, а мережа H&M призупинила діяльність в Ізраїлі та Бахрейні. Міжнародні компанії вживають екстрених заходів для безпеки свого персоналу.

Водночас ритейлер Primark, який планував масштабне розширення в Дубаї цієї весни, змушений переглядати терміни відкриття нових точок через нестабільну безпекову ситуацію.

Як відреагували акції компаній

Акції компаній LVMH, Hermes та Richemont, власника Cartier, в понеділок вдень впали на 4% до 5,7%, оскільки інвестори оцінили наслідки конфлікту.

За даними аналітика RBC Пірала Дадханії, на Близький Схід досі припадає невелика частка світових витрат на предмети розкоші — від 5% до 10%. Але, за даними консалтингової компанії Bain, минулого року цей регіон був «найяскравішим показником у сфері розкоші», тоді як у решті світу продажі дорогих сумок зупинилися.

Туризм на паузі

Як пише видання, зараз закриті аеропорти різко припинили туристичний потік до регіону, а ракетні удари, зокрема той, що пошкодив п'ятизірковий готель Fairmont Palm у Дубаї, ймовірно, відлякають мандрівників, особливо якщо конфлікт затягнеться.

«Якщо припустити, що це ринок (торгівлі подорожами) вартістю від 5 до 6 мільярдів доларів, і, скажімо, його закриють на місяць, то мова йде про сотні мільйонів доларів, які точно перебувають під загрозою», — сказав Віктор Діжон, старший партнер консалтингової компанії Kearney. Якщо покупці з Близького Сходу не зможуть поїхати до Парижа чи Мілана, це також може зашкодити продажам предметів розкоші в Європі, додав він.