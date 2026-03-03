Мінфін залучив 6,4 млрд грн на ОВДП і продовжив зниження ставок

Міністерство фінансів 3 березня на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 6,44 млрд грн в еквіваленті, що на 14,99 млрд грн менше, ніж минулого тижня — 21,43 млрд грн. При цьому Мінфін продовжив знижувати ставки гривневих ОВДП за двома облігаціями. Про це свідчать дані міністерства.

Що пропонували інвесторам

Міністерство фінансів традиційно запропонувало інвесторам гривневі військові облігації:

2,15 млрд грн під 15,13% з погашенням 24 березня 2027 року (минулого тижня середньозважений рівень дохідності був 15,22%);

2,11 млрд грн під 16,16% з погашенням 25 квітн 2029 року (первинне розміщення);

В іноземній валюті:

$50,50 млн під 3,43% з погашенням 12 серпня 2027 року (минулого тижня середньозважений рівень дохідності був 3,80%).

Із початку 2026 року держава вже залучила 109,4 млрд грн, а з початку повномасштабної війни — понад 2,1 трлн гривень. Усі кошти від розміщення воєнних облігацій спрямовуються на підтримку Збройних Сил України та посилення фінансової стійкості держави.

Про військові облігації

Військові облігації — це інвестиційний інструмент підтримки державного бюджету, доступний для громадян, бізнесу та іноземних інвесторів.

Кошти від облігацій, залучені до державного бюджету України, використовуються на безперебійне забезпечення фінансових потреб держави в умовах воєнного стану — соціальні та оборонні.

Щовівторка Мінфін проводить аукціони з продажу військових ОВДП. Оголошення та результати аукціонів публікуються тут.