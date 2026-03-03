Ірак закриває друге за величиною нафтове родовище у світі

Ірак знизив виробництво на другому за величиною нафтовому родовищі світу більш ніж удвічі після того, як Корпус вартових ісламської революції перекрив Ормузьку протоку на тлі загострення конфлікту з Іраном. Про це повідомляє Bloomberg.

Критична ситуація на іракських родовищах

Родовище Румайла, яке експлуатує державна компанія Basra Oil Co. і зазвичай виробляє 1,2 мільйона барелів нафти на добу, скоротило видобуток на 700 тисяч барелів через переповнені сховища. Причиною стало уповільнення прибуття танкерів для експорту нафти через заблоковану Ормузьку протоку. Виробництво на родовищі Західна Курна-2 також скоротили — на 460 тисяч барелів на добу.

Іракські чиновники попередили, що країна буде змушена зупинити видобуток більш ніж на 3 мільйони барелів нафти щодня протягом найближчих днів, якщо танкери не зможуть вільно проходити через Ормузьку протоку до портів завантаження. Зберігання нафти в південних портах Іраку вже досягло критичного рівня.

Блокування ключової водної артерії

У вівторок Ормузька протока залишалася закритою четвертий день поспіль. Напередодні представник Корпусу вартових ісламської революції заявив, що Іран обстрілюватиме будь-яке судно, яке спробує пройти через протоку, повідомили іранські ЗМІ. Принаймні три нафтових танкери у цих водах уже зазнали атак.

Ормузька протока завширшки лише 34 кілометри у найвужчому місці щодня пропускає 20% світових поставок нафти та газу. Усі основні нафтовидобувні країни Перської затоки — Саудівська Аравія, Ірак, Кувейт, ОАЕ, Катар, Бахрейн та сам Іран — змушені експортувати свою продукцію через цей єдиний прохід. Сухопутних альтернатив, обхідних каналів чи трубопроводів не існує.

Наслідки для нафтогазового сектору регіону

Часткове зупинення видобутку на родовищі Румайла відбулося через день після того, як Saudi Aramco зупинила свій нафтопереробний завод Рас-Тануру внаслідок іранської атаки дронами. Катар закрив найбільший у світі термінал зрідженого природного газу в Рас-Лаффані, що спричинило різке зростання цін на газ у Європі.

Іракська влада пояснює скорочення виробництва порушенням судноплавства та нестачею доступних танкерів, які переповнили резервуари зберігання у південних експортних терміналах до критичного рівня.

Окремо дронова атака вдарила по порту Фуджейра в ОАЕ — найбільшому нафтовому експортному хабу країни за межами Ормузької протоки. Хоча підтверджених повідомлень про катастрофічні структурні пошкодження порту немає, інцидент посилює ризики безпеки для енергетичної інфраструктури Перської затоки.

Реакція нафтового ринку

Ціни на нафту різко зросли, оскільки трейдери закладають у вартість геополітичні ризики та потенційні масштабніші перебої з постачанням у регіоні Перської затоки. У вівторок о 09:30 за східним часом США ф'ючерси на нафту марки Brent підскочили на 7,99% до 83,95 долара за барель, тоді як ф'ючерси WTI зросли на 8,75% до 77,46 долара за барель.

Стратегічне значення Ормузької протоки для світової економіки

Ормузька протока є однією з найважливіших енергетичних артерій світу. Через цю вузьку водну магістраль щодня проходить близько 21 мільйона барелів нафти, що становить приблизно п'яту частину світового нафтового попиту.

Історично ця протока неодноразово ставала об'єктом геополітичного протистояння. Під час ірано-іракської війни у 1980-х роках обидві сторони атакували нафтові танкери у цьому регіоні, що призвело до міжнародної морської операції із захисту комерційного судноплавства.

За оцінками Управління енергетичної інформації США, близько 76% нафти, що проходить через Ормузьку протоку, прямує до азійських ринків, зокрема до Китаю, Індії, Японії та Південної Кореї. Будь-яке тривале блокування цієї водної артерії може спричинити дефіцит поставок на ці ключові ринки.