3 березня 2026, 19:01

Нова пошта запустила послугу «камер зберігання» у поштоматах

Нова пошта оголосила про запуск послуги «камери зберігання» у поштоматах та відділеннях, яка дозволяє передавати іншим людям посилки, документи, ключі або залишати багаж на зберігання, поки ви чекаєте потяг чи автобус. Тепер через поштомат чи відділення можна пересилати не лише пакунки, а й вантажі, палети, шини та диски.

Нова пошта запустила послугу
Фото: Нова пошта

Як скористатися послугою

Крок 1. Створіть відправлення в мобільному застосунку

Вкажіть однакове відділення/поштомат/пункт приймання-видачі для відправки й отримання. Активується послуга «Пункт передачі». Вкажіть одержувача, заповніть дані про посилку та замовте паковання за потреби.

Крок 2. Підготуйте речі

Запакуйте їх у коробку, якщо не замовляли пакування. Якщо це валіза — додатково упаковувати не треба.

Крок 3. Зверніться до оператора

У відділенні/пункті приймання-видачі замовте послугу «Пункт передачі» або завантажте речі в поштомат.

Крок 4. Заберіть посилку

У зручний для вас час, якщо це відділення/пункт приймання-видачі — враховуйте графік його роботи.

Тарифи

Доплата за доставку у поштомат не застосовується для послуги Пункт передачі у поштоматі.

Вартість послуги включає:

  • зберігання в поштоматі до 5 днів;
  • у відділенні — до 7 днів (для палет — 3 дні);
  • у пункті прийому‑видачі — до 7 днів.

Якщо клієнт не забере речі з поштомата вчасно, їх перенесуть у найближче відділення. У такому випадку доведеться сплатити тариф за переадресацію, а з 8-го дня додатково — за зберігання.

Параметри відправлень, які приймаються

Документи: довжина — до 35 см, ширина — до 25 см, товщина — до 2 см, фактична вага — до 1 кг.

Посилки: довжина — до 120 см, ширина — до 70 см, висота — до 70 см, фактична та об'ємна вага — до 30 кг. В поштових відділеннях з обмеженням за вагою (детально в Умовах надання послуг) максимальна довжина кожної сторони посилки не повинна перевищувати 60 см.

Вантажі: довжина — до 300 см, ширина — до 170 см, висота — до 170 см, фактична та об'ємна вага — від 30 кг до 1 000 кг. Доставка вантажів довжиною до 600 см, шириною до 200 см та фактичною вагою до 1 100 кг здійснюється тільки між відділеннями, зазначеними в Додатку № 1.

Палети: Довжина та ширина — до 2 м, висота — до 1,7 м, вага — до 1 000 кг, площа основи — до 2 м. Палети висотою до 2,2 м та/або фактичною вагою до 1 100 кг приймаються тільки у відділеннях, зазначених у Додатку № 1. Відправлення на дерев'яній основі, яка має довжину або ширину більше 2 м та/або площу основи більше 2 м², оформлюється як відправлення від 30 кг.

Шини та диски: Об'ємна вага легкової шини або диска не повинна перевищувати 45 кг, Об'ємна вага вантажної шини або диска не повинна перевищувати 105 кг
Поштомати: вага (фактична чи об'ємна) — до 20 кг, довжина — до 40 см, висота — до 60 см, ширина — до 30 см.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
