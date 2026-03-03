Банк Японії випробовує блокчейн: центробанк запускає тестове середовище для банківських розрахунків

Центральний банк Японії ініціює проведення масштабних технічних експериментів, у яких технологія блокчейн використовуватиметься для проведення розрахунків за депозитами фінансових установ. Спеціальний проєкт має на меті перевірити, як новітні цифрові рішення можуть бути безпечно інтегровані в існуючу фінансову інфраструктуру країни. Про це повідомляє Cointelegraph 3 березня.

Суть експерименту

Голова Банку Японії Кадзуо Уеда під час свого виступу під назвою «Нова фінансова екосистема та роль центральних банків» анонсував запуск так званої «пісочниці» — спеціального закритого середовища для тестування інновацій. У межах цього проєкту регулятор вивчатиме можливості здійснення розрахунків цифровими грошима центробанку «у формі депозитів на поточних рахунках у системі, що використовує блокчейни».

Головний фокус досліджень буде спрямований на:

Пошук ефективних методів підключення до існуючої системи.

Практичне тестування конкретних сценаріїв використання, зокрема таких як внутрішні міжбанківські розрахунки та розрахунки за цінними паперами.

Кадзуо Уеда підкреслив, що до проєкту залучать зовнішніх експертів. Наразі йдеться виключно про контрольований технічний тест, а не про повноцінне впровадження нової державної політики.

Цифрова стратегія Японії: від нових законів до стейблкоїнів

Запуск тестового блокчейн-середовища відбувається на тлі глобального оновлення правил регулювання цифрових активів у Японії. Уряд країни визначив розвиток цифрової інфраструктури та токенізацію (переведення реальних активів у цифровий формат) як один із ключових стовпів своєї економічної стратегії.

Ще у 2025 році Агентство фінансових послуг Японії (FSA) провело публічні обговорення щодо зміни статусу деяких криптографічних токенів. Їх планують підпорядкувати Закону про фінансові інструменти та біржі, що змусить випускати ці цифрові активи за такими ж суворими правилами прозорості, як і традиційні цінні папери.

Паралельно в країні активно розвивається ринок стейблкоїнів (криптовалют, прив'язаних до традиційних грошей). 27 жовтня 2025 року компанія JPYC випустила перший в Японії стейблкоїн, забезпечений єною, відповідно до оновленого Закону про платіжні послуги. А вже цього понеділка Sony Bank та JPYC підписали меморандум про співпрацю. Вони планують розробити систему миттєвих переказів, яка дозволить клієнтам купувати забезпечені єною стейблкоїни безпосередньо зі своїх звичайних банківських рахунків.