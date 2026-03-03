Multi від Мінфін
3 березня 2026, 15:55

Історичні 2,15 трильйона: скільки держава зібрала на ОВДП за час воєнного стану

За перші два місяці 2026 року Міністерство фінансів успішно залучило до державного бюджету майже 132 мільярди гривень від продажу внутрішніх державних облігацій (ОВДП). Загальна ж сума надходжень за час дії воєнного стану вже перетнула історичну позначку у 2,15 трильйона гривень. Про це повідомляє Національний банк України 3 березня.

За перші два місяці 2026 року Міністерство фінансів успішно залучило до державного бюджету майже 132 мільярди гривень від продажу внутрішніх державних облігацій (ОВДП).

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Баланс залучених та виплачених коштів

Упродовж січня-лютого поточного року на первинних аукціонах уряд продав цінних паперів на 118,3 млрд гривень, понад 200 млн доларів та 92 млн євро. Водночас держава продовжує сумлінно обслуговувати свої борги: за цей самий період інвесторам було виплачено понад 69,4 млрд гривень та 450 млн доларів у вигляді погашень (зокрема, за суто військовими ОВДП виплатили майже 14,9 млрд гривень та 450 млн доларів).

Загалом від початку повномасштабної війни обсяги залучень є безпрецедентними: понад 1,6 трлн у гривневому еквіваленті, майже 11 млрд доларів та 3,3 млрд євро. На виплати за цей час Мінфін спрямував понад 1 трлн гривень, майже 12 млрд доларів та 2,9 млрд євро.

Що робить облігації привабливими

Забезпечити стабільно високий попит на державні цінні папери вдалося завдяки злагодженій співпраці уряду та Нацбанку. Зокрема, у 2025 році регулятор запровадив зручний механізм: тепер інвестори можуть купувати нові папери, одночасно обмінюючи їх на ті облігації, що вже перебувають в обігу.

Крім того, Міністерство фінансів утримує дохідність активів на ринковому, конкурентному рівні. У лютому максимальні ставки сягали:

  • 17,00% річних для гривневих інвестицій;
  • 3,85% для доларових вкладень;
  • 3,25% для активів у євро.

Портрет інвестора

Головними покупцями військових облігацій традиційно залишаються фінансові установи — банки-первинні дилери. Проте звичайні громадяни також продовжують активно кредитувати власну державу.

На початок березня загальний портфель фізичних осіб зріс до 123 млрд гривень в еквіваленті. З них 80,4 млрд гривень — це саме військові облігації (для порівняння, рік тому ця сума становила 68,9 млрд гривень). Левова частка доларових військових ОВДП (майже 40%) зосереджена саме в руках населення.

Юридичні особи (без урахування банків) загалом тримають у своїх портфелях державних паперів на 1,2 трлн гривень. При цьому обсяг саме військових ОВДП у власності бізнесу дещо скоротився — з 122 до 101,4 млрд гривень за останній рік. Іноземні інвестори (нерезиденти) володіють українськими облігаціями на загальну суму 16,2 млрд гривень.

Чому дохідність ОВДП вища за банківські депозити?

Коли пересічний інвестор бачить ставку 17% річних за ОВДП і приблизно таку ж цифру за банківським депозитом, реальний «чистий» прибуток від державних облігацій буде суттєво вищим. Це пов'язано з податковими пільгами: в Україні доходи від інвестицій у внутрішні державні облігації повністю звільнені від сплати податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) та військового збору. Натомість із відсотків, зароблених на класичному банківському вкладі, держава автоматично утримує податки, що помітно «з'їдає» кінцевий прибуток.

Весь ринок інвестицій України — в одному каталозі. Порівнюйте та обирайте проєкти на InvestMarket від «Мінфін»

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 4 назареєстрованого відвідувача.
