Nasdaq виходить на ринок прогнозів: біржа дозволить робити ставки на акції компаній

Американська фондова біржа Nasdaq подала заявку на створення нового фінансового інструменту, який дозволить трейдерам робити прямі ставки на результати компаній з індексу Nasdaq-100. Йдеться про бінарні контракти, де учасники ринку зможуть прогнозувати успішність таких технологічних гігантів, як Nvidia, Apple, Google та Tesla. Про це повідомляє Cointelegraph 3 березня.

Суть нових контрактів

Заявку до Комісії з цінних паперів та бірж США (SEC) подала одна з опціонних платформ корпорації — Nasdaq MRX. Друга за ринковою капіталізацією фондова біржа світу планує запустити контракти з грошовими розрахунками під назвою «Опціони, пов'язані з результатом» (Outcome Related Options). Інвестори зможуть укладати парі у форматі «так чи ні», а вартість таких контрактів коливатиметься від 1 цента до 1 долара.

Фокус виключно на фінансах: жодних побічних тем

Згідно з документами, новий інструмент дозволить трейдерам відкривати позиції виключно на події, пов'язані з індексами Nasdaq-100 та Nasdaq-100 Micro. Сюди входять акції найвідоміших світових корпорацій: Nvidia, Apple, Microsoft, Amazon, Google, Meta та Tesla. Біржа чітко наголошує, що ставки не стосуватимуться інших суспільних сфер, таких як спорт, попкультура чи політика.

Бум на ринку прогнозів

У разі схвалення регулятором Nasdaq вийде на ринок, який переживає справжній вибух популярності. Минулого року ринки прогнозів стали одним із найгарячіших трендів, а їхній загальний щомісячний обсяг торгів стабільно перевищує 10 мільярдів доларів. Лідерами тут є платформи Polymarket та Kalshi, які агресивно залучають роздрібних користувачів, попри спроби деяких регуляторів обмежити цю галузь. Функції прогнозів також активно інтегрують криптовалютні біржі, зокрема Coinbase та Crypto.com.

Традиційні фінансові гіганти Волл-стріт також не залишаються осторонь і готують власні платформи: