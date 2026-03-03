Nasdaq виходить на ринок прогнозів: біржа дозволить робити ставки на акції компаній

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
3 березня 2026, 14:15

Nasdaq виходить на ринок прогнозів: біржа дозволить робити ставки на акції компаній

Американська фондова біржа Nasdaq подала заявку на створення нового фінансового інструменту, який дозволить трейдерам робити прямі ставки на результати компаній з індексу Nasdaq-100. Йдеться про бінарні контракти, де учасники ринку зможуть прогнозувати успішність таких технологічних гігантів, як Nvidia, Apple, Google та Tesla. Про це повідомляє Cointelegraph 3 березня.

Американська фондова біржа Nasdaq подала заявку на створення нового фінансового інструменту, який дозволить трейдерам робити прямі ставки на результати компаній з індексу Nasdaq-100.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Суть нових контрактів

Заявку до Комісії з цінних паперів та бірж США (SEC) подала одна з опціонних платформ корпорації — Nasdaq MRX. Друга за ринковою капіталізацією фондова біржа світу планує запустити контракти з грошовими розрахунками під назвою «Опціони, пов'язані з результатом» (Outcome Related Options). Інвестори зможуть укладати парі у форматі «так чи ні», а вартість таких контрактів коливатиметься від 1 цента до 1 долара.

Фокус виключно на фінансах: жодних побічних тем

Згідно з документами, новий інструмент дозволить трейдерам відкривати позиції виключно на події, пов'язані з індексами Nasdaq-100 та Nasdaq-100 Micro. Сюди входять акції найвідоміших світових корпорацій: Nvidia, Apple, Microsoft, Amazon, Google, Meta та Tesla. Біржа чітко наголошує, що ставки не стосуватимуться інших суспільних сфер, таких як спорт, попкультура чи політика.

Бум на ринку прогнозів

У разі схвалення регулятором Nasdaq вийде на ринок, який переживає справжній вибух популярності. Минулого року ринки прогнозів стали одним із найгарячіших трендів, а їхній загальний щомісячний обсяг торгів стабільно перевищує 10 мільярдів доларів. Лідерами тут є платформи Polymarket та Kalshi, які агресивно залучають роздрібних користувачів, попри спроби деяких регуляторів обмежити цю галузь. Функції прогнозів також активно інтегрують криптовалютні біржі, зокрема Coinbase та Crypto.com.

Традиційні фінансові гіганти Волл-стріт також не залишаються осторонь і готують власні платформи:

  • CME Group у партнерстві з американською букмекерською компанією FanDuel дозволить робити ставки на події поза межами фінансового сектору.
  • Cboe Global Markets зосередиться виключно на фінансових та макроекономічних контрактах.
  • Intercontinental Exchange (ICE) також інвестує в цей напрямок та сигналізує про готовність до запуску подібних продуктів.
Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає artem890047 и 9 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами