3 березня 2026, 13:12

Долар на міжбанку зростає: ми на історичному максимумі, за 2 дні +1%

Національний банк України змушений підвищувати курс американської валюти на тлі стрімкого падіння пари євро/долар на світовому ринку та несподіваного загострення військової ситуації на Близькому Сході. Котирування на міжбанківському валютному ринку вже сягнули позначки 43,44−43,50 гривні за один долар. Про це повідомляє фінансовий аналітик Андрій Шевчишин 3 березня.

Національний банк України змушений підвищувати курс американської валюти на тлі стрімкого падіння пари євро/долар на світовому ринку та несподіваного загострення військової ситуації на Близькому Сході.

Валютні гойдалки: чому Нацбанк змінює курси

За останні два торгові дні європейська валюта стрімко втратила свої позиції, подешевшавши на 1,7%. Наразі за один євро на міжнародних ринках дають лише 1,161 долара. В Україні курс євро щодо гривні коригується значно повільніше, тому Національний банк змушений балансувати валютний ринок саме через подорожчання долара.

Тактика регулятора: залежність від світових трендів

Експерт пояснює логіку дій НБУ, яка напряму залежить від міжнародного співвідношення головних валют. Якщо пара EUR/USD торгується вище рівня 1,18, український центробанк зазвичай повільно підвищує євро, одночасно стримуючи або коригуючи долар. Однак зараз, коли цей показник впав нижче 1,18, регулятор обирає інший підхід: стабілізує та помірно коригує євро, водночас активніше рухаючи долар вгору.

Геополітичний фактор: капітал шукає безпеки

Ще однією фундаментальною причиною зростання курсу американської валюти стали глобальні політичні події, яких ринок не очікував. Йдеться про безпрецедентну ескалацію за участю Ірану, який почав атакувати країни Перської затоки, створюючи реальні ризики втягнення Європи у це протистояння. Через таку нестабільність великий капітал масово покидає близькосхідний регіон, шукаючи безпечний прихисток у надійному доларі США.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Джерело: Мінфін
