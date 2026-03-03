Multi від Мінфін
3 березня 2026, 11:23

Мільярди на зброю та світло: куди банки спрямували 6 млрд грн

Українська банківська рекордно очистила свої портфелі від проблемних боргів й активно нарощують пряме фінансування бізнесу, розбудову нової генерації та виробництво зброї. Водночас через макроекономічні зміни держава готує оновлення ключових кредитних стратегій, щоб адаптувати ринок до тривалих воєнних викликів. Про це повідомляє Рада з фінансової стабільності, передає НБУ.

Українська банківська рекордно очистила свої портфелі від проблемних боргів й активно нарощують пряме фінансування бізнесу, розбудову нової генерації та виробництво зброї.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що драйвить економіку

Вітчизняний кредитний ринок зростає швидкими темпами вже два роки поспіль. Лише протягом 2025 року чисті обсяги виданих гривневих позик для компаній та населення збільшилися на третину, що свідчить про дедалі глибше проникнення кредитних коштів у реальну економіку. Головним показником одужання фінансового сектору стало те, що звичайні ринкові кредити (без залучення державних компенсацій чи субсидій) наразі зростають у чотири рази швидше за пільгові програми.

Така активність стала можливою завдяки поступовому поверненню вартості грошей до майже «мирних» показників. Зокрема, у грудні минулого року середні ставки за новими гривневими кредитами для підприємців стабілізувалися на рівні 15% річних.

Крім того, банки фіксують унікальне для кризових періодів покращення платіжної дисципліни клієнтів. Частка непрацюючих кредитів (NPL) впала до найнижчого показника за останні 15 років, а рівень дефолтів серед позичальників досяг 10-річного мінімуму. За оцінкою урядовців, це підтверджує наявність в Україні здорової та ефективної банківської системи, здатної покривати фінансові потреби економіки у все більших обсягах.

Фокус на виживанні: енергетика, зброя та прифронтові регіони

Кредитування активно переорієнтовується на критично важливі для держави сектори. Досягнення банків у ключових напрямах виглядають так:

  • Енергетична незалежність: з моменту підписання спеціального меморандуму фінустанови профінансували проєкти зі створення нових генеруючих потужностей загальним обсягом близько 1,4 ГВт.
  • Оборонно-промисловий комплекс (ОПК): від початку 2025 року вітчизняні виробники зброї та військової техніки отримали майже 6 мільярдів гривень позик за спеціальними цільовими програмами.
  • Підтримка бізнесу біля фронту: кредитування у прифронтових областях повністю відновилося після глибокого спаду і тепер демонструє темпи зростання, співставні з відносно безпечними регіонами країни.

Нові виклики: зміна курсу та оцінка системних ризиків

Попри значні успіхи, зміна зовнішніх умов та постійні загрози з боку РФ вимагають корекції державного курсу. Члени Ради ініціювали оновлення чинних Стратегій з розвитку кредитування та іпотеки, доручивши профільному Комітету з фінансового розвитку розробити відповідні пропозиції.

Головним завданням для регуляторів залишається спрямування кредитного ресурсу в найбільш продуктивні для економіки сфери. З огляду на тривалі воєнні ризики, інвестори та бізнес гостро потребують розширення інструментів довгострокового фінансування. Держава планує системно змінити інфраструктуру кредитного ринку так, щоб забезпечити стійкий ефект і не допустити накопичення надмірних ризиків для фінансової стабільності країни.

Традиційний огляд системних ризиків засвідчив, що найбільшою загрозою для економіки залишаються наслідки руйнування об'єктів енергетики — ці ризики значною мірою реалізувалися та посилилися останнім часом. Натомість є і вкрай позитивні зрушення: завдяки нещодавнім рішенням Європейського Союзу щодо фінансування України на 2026−2027 роки, ризик недостатності зовнішньої допомоги суттєво знизився.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 4 назареєстрованого відвідувача.
