3 березня 2026, 10:55

Атака дронів паралізувала дата-центри Amazon на Близькому Сході

Хмарний підрозділ американської корпорації Amazon (Amazon Web Services, або AWS) попередив своїх клієнтів про тривалі перебої в наданні послуг через удари безпілотників, які пошкодили одразу три центри обробки даних на Близькому Сході. Про це повідомляє Bloomberg 3 березня.

Хмарний підрозділ американської корпорації Amazon (Amazon Web Services, або AWS) попередив своїх клієнтів про тривалі перебої в наданні послуг через удари безпілотників, які пошкодили одразу три центри обробки даних на Близькому Сході.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Масштаб руйнувань та проблеми для клієнтів

Компанія вперше офіційно підтвердила, що дрони «безпосередньо вдарили» по двох її об'єктах в Об'єднаних Арабських Еміратах (ОАЕ). Водночас у Бахрейні через удар безпілотника неподалік від ще одного дата-центру було пошкоджено навколишню інфраструктуру. Через це користувачі хмарних сервісів стикаються з підвищеною кількістю помилок у системі та зниженням доступності послуг.

Згідно з повідомленням, опублікованим о 4:19 ранку за часом ОАЕ у вівторок, два з трьох регіональних центрів обробки даних AWS «залишаються суттєво пошкодженими». Третій хаб працює у звичайному режимі, хоча, як зазначають у компанії, «деякі сервіси зазнали непрямого впливу через залежності від постраждалих зон».

Пошкодження цифрової інфраструктури наочно демонструє, як розширюється масштаб військового конфлікту на Близькому Сході. Серії вибухів уже лунали в Ізраїлі, Саудівській Аравії, Катарі та ОАЕ. Економічні наслідки цієї напруженості перекинулися на світові енергетичні ринки: ціни на нафту різко підскочили, а рух танкерів через Ормузьку протоку практично зупинився через високі ризики для судноплавства.

У зв'язку з небезпекою AWS (яка загалом керує 123 зонами дата-центрів у 39 регіонах світу) рекомендувала своїм близькосхідним клієнтам обов'язково зробити резервні копії даних та за можливості перенести робочі процеси до інших, безпечніших регіонів обслуговування.

Розвиток хмарної інфраструктури AWS на Близькому Сході

Корпорація Amazon розпочала масштабну експансію на Близький Схід кілька років тому, щоб забезпечити місцевий бізнес та урядові установи швидшим доступом до хмарних технологій та виконати суворі вимоги щодо зберігання даних всередині країн. Перший регіональний центр AWS у цьому регіоні запрацював у Бахрейні у 2019 році. Згодом, у 2022 році, компанія запустила другий великий регіон обробки даних в ОАЕ. Ці дата-центри обслуговують широкий спектр клієнтів — від стартапів та фінансових установ до урядових структур і великих нафтогазових корпорацій усього регіону Перської затоки. Їхнє довготривале вимкнення здатне суттєво загальмувати цифрові процеси сотень локальних та міжнародних підприємств.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Джерело: Мінфін
