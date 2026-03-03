У «Резерв+» запустили відстрочку для багатодітних батьків незалежно від сімейного стану

Міністерство оборони України розширило функціонал застосунку «Резерв+», додавши можливість онлайн-оформлення відстрочки для багатодітних батьків. Цей крок покликаний спростити процедуру реалізації права на відстрочку та зменшити бюрократичне навантаження на ТЦК та ЦНАПи, повідомляє пресслужба Міноборони.

Хто може скористатися новою послугою

Тепер подати запит онлайн можуть військовозобов'язані, які:

мають трьох або більше дітей до 18 років — усі народжені в Україні; враховуються діти незалежно від сімейного стану: народжені в одному чи різних шлюбах або поза шлюбом;

не є боржниками зі сплати аліментів — тобто не мають заборгованості або борг не перевищує суму платежів за три місяці;

мають коректно внесені дані (ПІБ, дата народження, РНОКПП) у державних реєстрах.

Якщо дані в реєстрах неактуальні або заборгованість зі сплати аліментів перевищує три місяці, відстрочку не буде надано. Спочатку потрібно оновити інформацію і погасити борг по аліментах, після чого подати запит повторно.

Як отримати відстрочку онлайн

Подайте запит у застосунку «Резерв+».

Система автоматично перевірить підстави через державні реєстри.

Якщо підстави підтверджуються — відстрочка надається автоматично, а інформація про неї з’являється в електронному військово-обліковому документі.

Процес повністю автоматизований, без довідок, паперових заяв і візитів у ТЦК чи ЦНАП. Зазвичай він триває від кількох хвилин до кількох годин.

Наразі у Резерв+ доступні 11 типів онлайн-відстрочок, які можна оформити швидко та без бюрократії, для таких категорій: