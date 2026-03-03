Підвищені ставки на акційний депозит у ПУМБ

ПУМБ продовжує створювати вигідні можливості для клієнтів, які прагнуть не лише зберегти кошти у надійному банку, а й отримати вигідний прибуток. Акційний депозит «Дохідний ПЛЮС» доступний як новим, так і діючим клієнтам, за умови наявності нових коштів* у гривні.

Що таке «нові кошти»?

Під «новими коштами» мається на увазі різниця між сумою гривневих залишків клієнта на момент відкриття депозиту «Дохідний ПЛЮС» та сумою таких залишків на початок дня 25.02.2026.

Це означає, що при оформленні депозиту система автоматично розрахує доступну для розміщення суму нових коштів. Вона одразу відобразиться на екрані в застосунку — і саме в межах цієї суми можна розмістити акційний депозит.

Основні умови депозиту «Дохідний ПЛЮС»:

Висока ставка — 15% річних, що на +2% вище стандартної

Доступність — для всіх користувачів застосунку ПУМБ

Валюта — гривня (UAH)

Мінімальна сума: 500 грн.

Максимальна сума: 25 000 000 грн.

Виплата відсотків: щомісячно на карту ПУМБ

Без поповнення

Без зняття та розірвання

Без автопролонгації

Період для оформлення: 02.03.2026 — 30.03.2026

Правила оформлення акційного депозиту тут.

З цим депозитом ПУМБ пропонує вигідне рішення для примноження коштів, поєднуючи високу ставку, просте оформлення та автоматичний розрахунок доступних нових коштів прямо в застосунку.

Зберігайте та заробляйте більше разом із ПУМБ!

