Рекордний дефіцит торгівлі: чи витримає гривня у 2026 році? (відео)

Що означає для гривні рекордний торговельний дефіцит і чи витримає курс у 2026 році? У новому відео розбираємо головний фінансовий ризик наступного року — можливе зростання дефіциту торгівлі до 60−63 млрд доларів .

Розбираємо, чому імпорт зростає швидше за експорт та за рахунок чого сьогодні закривається валютна діра — міжнародна допомога, резерви НБУ чи борг? Окремо аналізуємо резерви НБУ, обсяги валютних інтервенцій та поведінку населення на готівковому ринку. Наскільки небезпечний дефіцит у 60 млрд доларів? І які фактори можуть підтримати гривню навіть за такого сценарію — дивіться у випуску.

🔍 У цьому відео ви дізнаєтесь:

👉 що насправді означає дефіцит торгівлі і чому він став рекордним

👉 чому у 2026 році дефіцит може зрости до 60−63 млрд $

👉 як дефіцит перекривається валютою: допомога партнерів, резерви, інтервенції НБУ

👉 які цифри по резервах важливі, і який запас має НБУ

👉 як впливає пара євро/долар на курс євро в Україні

👉 що показує статистика купівлі/продажу валюти населенням

👉 чи є в 2026 році підстави для різких валютних ризиків і що може підтримати гривню