Валюта
2 березня 2026, 18:41

Плавна девальвація: чому експерти впевнені у подальшому знеціненні гривні

У лютому Національний банк України витратив на підтримку курсу національної валюти значно менше резервів, ніж місяцем раніше, зменшивши обсяги інтервенцій на міжбанку на понад пів мільярда доларів. Попри це, за підсумками місяця гривня дещо втратила позиції, послабшавши відносно американської валюти. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна» із посиланням на дані НБУ.

У лютому Національний банк України витратив на підтримку курсу національної валюти значно менше резервів, ніж місяцем раніше, зменшивши обсяги інтервенцій на міжбанку на понад пів мільярда доларів.

Динаміка торгів: менше доларів від НБУ

Протягом лютого Нацбанк зменшив свої валютні вливання на міжбанківському ринку на 15,5% (на 547,6 млн доларів). Загалом на підтримку балансу було спрямовано близько 2,99 млрд доларів. Попри ці заходи, офіційний курс гривні за місяць просів на 0,8%, що еквівалентно 36 копійкам.

Однак в останній тиждень зими тенденція змінилася. Регулятор був змушений збільшити продаж валюти на 22,4% порівняно з попереднім тижнем (до 809,5 млн доларів). Такі активні дії допомогли гривні трохи відіграти втрати та зміцнитися на 7 копійок. Офіційний курс, який на початку тижня становив 43,27 грн/дол., до вихідних опустився до позначки 43,21 грн/дол.

Бізнес та населення: попит на валюту зростає

Паралельно зросла активність бізнесу. За перші чотири дні минулого тижня компанії купували значно більше валюти, ніж продавали. Середньоденна різниця (негативне сальдо) таких операцій юридичних осіб підскочила зі 79,3 млн до 117,9 млн доларів, сягнувши сумарно понад 471 млн доларів.

Схожа ситуація спостерігалася і серед звичайних громадян. За даними Нацбанку, населення частіше купувало безготівкову валюту, збільшивши негативне сальдо операцій до 17,3 млн доларів. Водночас готівковий ринок залишався відносно спокійним. Станом на 26 лютого в обмінниках долар купували в середньому по 42,92 грн, а продавали по 43,30 грн. Аналітики компанії КИТ Group відзначають поступове звуження різниці між курсами купівлі та продажу (спреду) до 40−50 копійок.

Зовнішні фактори: промова Трампа та очікування ринку

Експерти зазначають, що наприкінці лютого курсові гойдалки були спровоковані не лише внутрішнім попитом, а й світовими новинами. Інвестори уважно стежили за звітами про інфляцію та ринок праці у США, а також завмерли в очікуванні рішення щодо базової ставки американського центробанку (ФРС), яке має бути ухвалене 17−18 березня.

Значний вплив мала і промова президента США Дональда Трампа перед Конгресом 24 лютого. Він похвалився економічними успіхами своєї адміністрації та різко розкритикував Верховний суд за блокування його тарифної політики, назвавши тарифи головним рушієм економічного повороту.

«Загалом аналітики не очікують від долара найближчим часом різких провалів, оскільки останні статистичні дані вказують на непогані економічні перспективи, а прогноз більшості щодо незмінної ставки у березні має підтримати позиції долара», — пояснюють представники КИТ Group.

Прогнози: долар збереже девальваційний тренд

В Україні на курс продовжують тиснути плавна девальвація, ризики в енергетичному секторі та очікування надходжень міжнародної допомоги.

За оцінками аналітиків, у найближчі один-два тижні долар коливатиметься в межах 43,3−43,8 грн (з найбільшою ймовірністю закріплення на рівні 43,5−43,6 грн). У перспективі 2−3 місяців курс може сягнути 43,60−44,60 грн/дол., а за пів року та більше експерти очікують продовження плавного знецінення гривні з орієнтиром 43,6−45,05 грн за долар.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто.
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
ippolit kavarzin
ippolit kavarzin
2 березня 2026, 19:26
#
Тааааа, что-то вы маловато заценили доллар через полгода !!!
сторінку переглядає efess и 8 незареєстрованих відвідувачів.
