Мінфін
2 березня 2026, 17:04

Відмова SEC від перевірок змусила Волл-стріт витрачатися на адвокатів

Зміна підходу Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC) до управління акціонерними пропозиціями створила правовий хаос на ринку. Надавши компаніям більше свободи у виборі питань для голосування на щорічних зборах, регулятор зіткнувся з масовим невдоволенням інвесторів, які тепер змушені відстоювати свої права в судах. Про це повідомляє Reuters 2 березня.

Зміна підходу Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC) до управління акціонерними пропозиціями створила правовий хаос на ринку.

Свобода дій для корпорацій

У листопаді SEC відмовилася від традиційної процедури, за якою компанії мали отримувати схвалення від співробітників Комісії перед тим, як відхиляти ініціативи акціонерів. Натомість керівництво корпорацій отримало ширші повноваження самостійно вирішувати, які резолюції потраплять до їхніх інформаційних бюлетенів — обов'язкових документів, що випускаються напередодні зборів.

Хоча джерело, знайоме з позицією агентства, пояснило такий крок бажанням зекономити час персоналу, активісти вбачають у цьому інший мотив. Вони побоюються, що ці зміни повністю узгоджуються з політикою призначених Дональдом Трампом регуляторів, яка спрямована на придушення зусиль акціонерів щодо екологічних, соціальних та управлінських (ESG) інвестицій. До того ж багато республіканців зі штатів, що спеціалізуються на видобутку енергоресурсів, відкрито критикують ESG-напрямок за те, що він, на їхню думку, знижує корпоративні прибутки.

Загроза судів змушує компанії вагатися

Попри отриману владу, загроза судових позовів зробила американські публічні компанії набагато обережнішими. Група активістів As You Sow цьогоріч подала вже 47 резолюцій, і корпорації скористалися новими повноваженнями, щоб заблокувати лише близько шести з них. Це майже такий самий показник, як і минулого року, коли бізнес відхилив 8 із 63 подібних ініціатив.

Генеральний директор As You Sow Енді Бехар так прокоментував вибір, що постав перед бізнесом: «Компанії повинні вирішити: ви хочете мати хороші відносини зі своїми акціонерами, чи ви хочете платити своїм корпоративним юристам мільйони?».

Як SEC обмежує права дрібних інвесторів

Рішення SEC припинити розгляд так званих листів «no-action» (запитів компаній з проханням підтвердити, що регулятор не каратиме їх за виключення акціонерної пропозиції) стало лише початком масштабніших змін. На початку 2026 року Комісія під керівництвом призначеного Дональдом Трампом голови Пола Аткінса пішла ще далі, заборонивши акціонерам, які володіють акціями на суму менш як 5 мільйонів доларів, публікувати «звільнені від реєстрації звернення» (exempt solicitations) у державній системі розкриття інформації EDGAR.

Раніше цей інструмент дозволяв дрібним інвесторам пояснювати іншим акціонерам суть своїх резолюцій або публічно обґрунтовувати свою позицію. На думку правозахисних груп, такі односторонні дії регулятора спрямовані на те, щоб витіснити «політизовані» ESG-питання з корпоративного порядку денного, концентруючи вплив виключно в руках рад директорів та інституційних інвесторів-гігантів.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Джерело: Мінфін
