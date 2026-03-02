Офіційний курс: НБУ послабив гривню до долара, але зміцнив у парі з євро

Нацбанк встановив нові курси гривні до євро, долара та польського злотого на вівторок, 2 березня. Згідно з інформацією на сайті регулятора, курс долара зріс, а євро навпаки впало.

► Підписуйтесь на телеграм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини

Курс долара

На вівторок НБУ встановив такий курс долара: 43,23 грн. Це на 13 копійок більше, ніж у понеділок (43,10).

Історичний максимум долара: 43,41 (19.01.26).

Водночас курс євро на вівторок був встановлений на позначці — 50,60 грн, що на 27 копійок менше, ніж у понеділок (50,87).

Історичний максимум євро: 51,26 (18.02.26)​​​.

Курс злотого

Офіційний курс польського злотого на вівторок: 12,04 грн (у понеділок курс був 11,94 грн).

Приєднуйтесь до multi. Мобільний додаток, який допомагає вигідно обмінювати валюту