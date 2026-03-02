Вартість золота досягла $5400 на тлі ескалація на Близькому Сході

У понеділок ціна на золото підскочила більш ніж на 2%, подолавши бар'єр у 5400 доларів за унцію та оновивши максимум за понад місяць. Такий різкий стрибок вартості металу спричинений панічним попитом на безпечні активи після того, як вихідними Сполучені Штати та Ізраїль завдали спільних військових ударів по території Ірану.

Геополітична криза

Внаслідок атаки союзників загинув верховний лідер Ірану Аятола Алі Хаменеї. Ця подія катастрофічно підвищила градус напруги в регіоні та порушила рух морського транспорту в Перській затоці, яка є одним із найважливіших світових джерел нафти.

Іранська сторона не забарилася з відповіддю, завдавши серії ударів по американських військових базах, розташованих у сусідніх державах. Під масштабний обстріл потрапили об'єкти США в Об'єднаних Арабських Еміратах, Бахрейні, Кувейті, Катарі, Саудівській Аравії, Йорданії, Іраку та Сирії.

Історичний рекорд: золото дорожчає сьомий місяць поспіль

Лютневі торги зафіксували сьомий місяць безперервного зростання ціни на золото, що стало найдовшим періодом такого цінового ралі з 1973 року. Фундаментом для цього тренду стали не лише спалахи геополітичних конфліктів, а й кардинальна зміна курсу міжнародних відносин, яку ініціював президент США Трамп.

Окрім цього, дорогоцінний метал отримує потужну підтримку від центральних банків різних країн, які активно скуповують золото для своїх резервів. Водночас приватні інвестори масово відвертаються від суверенних державних облігацій та національних валют, намагаючись врятувати свої капітали.