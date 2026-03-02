Скасування актів виконаних робіт: чому ФОПам не варто радіти новому закону про бухоблік

Українські підприємці масово обговорюють довгоочікуване «скасування» актів виконаних робіт, проте реальність виявилася дещо іншою. Підписаний нещодавно закон не знищує цей вид документації повністю, а лише дозволяє за певних умов не збирати підписи клієнтів та не вказувати частину реквізитів, наближаючи вітчизняні правила до західних стандартів інвойсів.

Розвінчання міфу: що насправді ухвалили

Самі акти нікуди не зникають. Головна суть змін до статті 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» (Закон № 4791-IX, підписаний Головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком) полягає у тому, що відсутність у первинному документі деяких даних більше не вважатиметься порушенням вимог до їх оформлення.

Мова йде про можливість не вказувати:

посади та прізвища людей, які відповідають за здійснення та правильність оформлення господарської операції;

особистий підпис замовника або інші дані, що дозволяють ідентифікувати особу-клієнта, яка брала участь в операції.

Фактично, це саме ті реквізити, яких, на відміну від класичних актів виконаних робіт, зазвичай немає у звичайних рахунках-фактурах. Однак, щоб працювати за такими спрощеними правилами, бізнес має виконати суворі умови. По-перше, такий формат документування має бути заздалегідь закріплений у письмовому договорі. По-друге, документ має містити інформацію про дату (або період) надання послуги чи оренди, а сама операція повинна бути проведена в бухгалтерському обліку саме в періоді її фактичного здійснення.

Кому спрощення не допоможе

Свобода від актів виявилася доступною для обмеженого кола платників податків. Зокрема, цими змінами взагалі не зможуть скористатися фізичні особи-підприємці (ФОПи), оскільки вони за законом не ведуть повноцінного бухгалтерського обліку.

Крім того, закон залишає старі суворі правила та обов'язкові підписи для цілої низки операцій. Спрощений порядок не застосовується, якщо:

послуги чи роботи оплачуються за рахунок публічних коштів (гроші державного чи місцевих бюджетів, Нацбанку, держбанків, цільових та пенсійних фондів, а також доходи державних і комунальних підприємств, отримані від їхньої діяльності);

йдеться про договори оренди (найму) державного або комунального майна;

виконуються будівельні підряди чи проектно-вишукувальні роботи;

укладаються договори про пожертву, благодійну чи гуманітарну допомогу.

Приховані податкові ризики

Ті підприємства, які мають право на спрощення і вирішать ним скористатися, ризикують у майбутньому отримати неприємні питання від Державної податкової служби.

Справа в тому, що дата виникнення податкових зобов'язань з податку на додану вартість (ПДВ) в Україні визначається за так званим «правилом першої події». Проблема полягає в тому, що законодавці змінили правила лише для бухгалтерського обліку, але не внесли жодних дзеркальних змін до Податкового кодексу. Більше того, в ухваленому документі навіть немає доручень для уряду розробити такі податкові зміни.

Коли нові правила запрацюють

Закон набуде чинності з першого числа місяця, що настає за місяцем його офіційного опублікування. З цього моменту Кабінет Міністрів України матиме три місяці, щоб привести всі свої нормативно-правові акти у відповідність до нових вимог. Аналогічну рекомендацію оновити власні документи протягом трьох місяців отримав і Національний банк України.