2 березня 2026, 11:07

Bybit поруч зі спільнотою: стабільність, стабільний дохід і довгострокова підтримка під час спаду

Дубай, ОАЕ, 26 лютого 2026 року — на тлі падіння Crypto Fear and Greed Index до історичних мінімумів і різкої корекції Bitcoin від попередніх максимумів Bybit, друга у світі криптобіржа за торговим обсягом, підтверджує просту позицію: у періоди невизначеності спільноті потрібні стабільність, прозорість і реальні можливості отримувати стабільний дохід. Замість того щоб відступати в умовах волатильності,Bybit розширює можливості для користувачів, посилює продукти з фіксованим доходом і підтримує користувачів у всьому світі.

Дубай, ОАЕ, 26 лютого 2026 року — на тлі падіння Crypto Fear and Greed Index до історичних мінімумів і різкої корекції Bitcoin від попередніх максимумів Bybit, друга у світі криптобіржа за торговим обсягом, підтверджує просту позицію: у періоди невизначеності спільноті потрібні стабільність, прозорість і реальні можливості отримувати стабільний дохід.

«Ми переконані, що зараз нашим користувачам найбільше потрібна стабільність», — зазначиласпівCEO Bybit Гелен Лю. — «Ринок відновиться — у нас у цьому немає сумнівів. А поки що наше завдання — зменшити тиск, запропонувати реальні можливості для отримання стабільного доходу та показати, що Bybit поруч».

Стабільність тоді, коли вона найважливіша

У різних ринкових циклах Bybit бачила, як швидко змінюються настрої та як сильно волатильність впливає на звичайних інвесторів. Сьогодні компанія прискорює доступ до можливостей отримання доходу зі стейблкоїнів і інструментів для ефективнішого використання капіталу, які допомагають зберігати вартість активів і отримувати стабільний дохід у періоди невизначеності.

«Ми шукаємо кожну можливість, щоб користувачі могли отримувати стабільний дохід», — додала Гелен. — «Чи то ончейн-дохід через Mantle Vault, чи ефективніше використання капіталу завдяки BYUSDT — мета одна: зробити так, щоб кожен долар працював ефективніше й допомагав спільноті пройти цей період із меншим стресом і більшою впевненістю».

У Bybit також зазначають, що поточна ситуація на ринку відображає глибші структурні зміни в поведінці інвесторів.

«Цей цикл відрізняється. Користувачі більше не женуться за 100x прибутковістю — вони прагнуть зберегти капітал і отримувати стабільний дохід. Це структурна зміна, а не емоційна реакція».

Разом зі спільнотою

Bybit запустить до $10 млн доларів у продуктах із фіксованим доходом, забезпечених стейблкоїнами, щоб користувачі мали більше можливостей отримувати стабільний дохід в умовах волатильного ринку.

«Протягом березня Bybit запропонує спільноті нові можливості для отримання доходу зі стейблкоїнів. Ми працюємо в індустрії надовго», — додалаГелен. —«Ми завжди підтримували свою спільноту — як на бичачому, так і на ведмежому ринку. Підтримуємо ініціативи у сфері стейблкоїнів, щоб зменшити фінансовий тиск у періоди невизначеності. Інвестуємо в корпоративну соціальну відповідальність (CSR) та розвиток екосистеми, адже сильна індустрія вигідна всім. Це зобов’язання незмінне — воно є частиною ідентичності Bybit».

У Bybit переконані: саме періоди невизначеності показують справжню сутність індустрії. Команди компанії працюють цілодобово, відкрито комунікують із партнерами та користувачами, надають пріоритет прозорості й оперативно інформують користувачів про зміни, щоб зберігати довіру та впевненість.

Про Bybit

Bybit — друга у світі криптовалютна біржа за торговим обсягом, якою користуються понад 80 млн людей. Заснована у 2018 році, Bybit змінює уявлення про відкритість у децентралізованому світі, створюючи простішу та рівноправну екосистему для всіх. Зосереджуючись на Web3, Bybit стратегічно співпрацює з провідними блокчейн-протоколами, забезпечуючи надійну інфраструктуру та сприяючи ончейн-інноваціям. Завдяки безпечному зберіганню, різноманітним ринкам, інтуїтивному інтерфейсу та передовим блокчейн-інструментам Bybit об'єднує TradFi та DeFi, допомагаючи творцям і користувачам реалізувати потенціал Web3.

Джерело: Мінфін
