Фондові ринки ОАЕ закриваються на два дні через удари по Ірану

Об'єднані Арабські Емірати заявили, що два їхні ключові ринки будуть закриті на два дні, щоб уникнути можливого обвалу після того, як країна Перської затоки неодноразово зазнавала ударів, коли Іран відповів на американо-ізраїльські авіаудари, пише Bloomberg.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Закриття фондових ринків

Фондова біржа Абу-Дабі та фінансовий ринок Дубая будуть закриті 2 та 3 березня, йдеться у заяві Управління ринку капіталу ОАЕ, надісланій електронною поштою.

«Управління продовжуватиме стежити за розвитком подій у регіоні та постійно оцінювати ситуацію, вживаючи будь-яких подальших заходів за необхідності», — додали там.

Атака на Дубай та Абу-Дабі

З ранку суботи Дубай та Абу-Дабі зіткнулися з сотнями ракетних атак та атак безпілотників з боку Ірану, який реагує на натиск США та Ізраїлю. Більшість із них було перехоплено, і повідомлень про жертви та пошкодження в кількох районах обох міст мало. Але атаки викликають паніку серед мешканців і становлять величезну загрозу для економіки ОАЕ та статусу стабільного фінансового, логістичного та туристичного центру.

«Атаки США та Ізраїлю на Іран загрожують різким зниженням попиту на нерухомість в ОАЕ, ризикуючи поглинанням 350 000 одиниць нової пропозиції, а також 120 мільйонів відвідувачів торгового центру Dubai Mall та туризму в роздрібній торгівлі та готельному бізнесі», — написали аналітики Bloomberg Intelligence. «Забудовники ОАЕ, такі як Emaar, вразливі, як і банки ОАЕ з більшим циклічним впливом».

Ринкова капіталізація

Ринкова капіталізація фондових бірж ОАЕ становить 1,1 трильйона доларів, що робить їх 19-ми за величиною у світі. Їхня вага в індексі ринків, що розвиваються, MSCI Inc. становить 1,4%.

Закриття ринків є незвичним явищем для країни. Окрім звичайних свят, фондові біржі ОАЕ зазвичай закриваються лише під час періодів національної жалоби, як-от та, що сталася після смерті президента шейха Халіфи бін Заїда Аль Нахайяна у травні 2022 року.

Тим не менш, не є рідкістю, коли країни закривають свої фондові ринки в часи невизначеності та потрясінь.