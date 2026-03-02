Скільки коштує заправити авто у Польщі та Україні та що буде з цінами далі

Ціни на пальне в Польщі та Україні останнім часом продовжують коливатися, що значно впливає на витрати водіїв у обох країнах. Згідно з останнім аналізом e-petrol.pl, у Польщі ціни на 95-октановий бензин зросли до 5,74 злотих (69,20)за літр, що на 0,7 злотих більше, ніж тижнем раніше. Про це пише in Poland.

Cкільки коштує заправити авто в Польщі

Дизельне паливо в Польщі подорожчало до 5,99 злотих за літр (71−72 грн), а автогаз — до 2,77 злотих (33,40 гривні) за літр. Найвищі ціни зафіксовані в Мазовецькому воєводстві, де ціни на бензин і дизель перевищують середні показники по країні.

Cкільки коштує заправити авто в Україні

У п'ятницю, 27 лютого, середня ціна на бензин марки А-95 зросла на 1 коп. до 61,84 грн/л, на дизельне пальне — на 5 коп. до 61,60 грн/л.

Зокрема, зафіксовано такі середні ціни на пальне: бензин марки А-95 (преміум) — 66,68 грн/л (здорожчав на 1 коп.); бензин марки А-95 — 61,84 грн/л (здорожчав на 1 коп.); бензин марки А-92 — 59,75 грн/л; дизельне пальне — 61,60 грн/л (здорожчало на 5 коп.).

Середня ціна автогазу становить 38,50 грн/л, що на 1 коп. менше порівняно із попереднім днем.

Що буде з цінами на пальне?

За словами директора групи компаній PRIME Дмитра Льоушкіна, не поспішайте панікувати за цінами ПММ.

«Загалом наразі все виглядає більш-менш контрольовано. Ймовірно ринок все ж таки відкриється гепом, але до 80-ти дол за бочку не долетить ціна, і ймовірно буде знижуватися, але не відразу. Перші дні війни (США, Іран, Ізраїль) лихоманитиме ринок нафти, як тільки ініціатива остаточно перейде до Штатів, як тільки перестануть злітати ракети з Ірану — це будуть сильним сигналом до заспокоєння ринку.

У сухому залишку:

Опт із понеділка стрибне, тут до «бабці не ходи», наші трейдери будь-який кіпіш не пропустять, щоб на ньому грошей підняти.

Роздріб сам по собі має відкладену гривню зростання на літр на тижні, ймовірно буде і друга гривня проглядатися, але не відразу, а числа до 10 березня.