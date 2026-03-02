У Варшаві через бум попиту відкриють автохаб для мільйонерів: Rolls-Royce, Aston Martin і McLaren

У Варшаві на ul. Ostrobramskiej побудують великий сучасний комплекс преміальних автосалонів. Він буде готовий у 2027 році, пише The Warsaw.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Попит на люкс зростає

«У зв’язку зі значним зростанням попиту на автомобілі, зміною вимог марок, які ми представляємо, а також з бажанням вивести обслуговування на новий рівень, ми вирішили побудувати комплекс з трьох нових салонів разом із сервісною інфраструктурою», — заявив співвласник компанії Auto Fus Group Томаш Фус.

Скільки продали люксових авто в Польщі

У 2025 році в Польщі продали 24 автомобілі Rolls-Royce. Це на 25% більше, ніж роком раніше. При цьому в усьому світі марка продала 5664 машини, що називають одним з найкращих результатів в її історії. В Auto Fus Group кажуть, що в Польщі попит на Rolls-Royce і Aston Martin (також відомий як «авто Джеймса Бонда») теж був рекордним, але офіційних цифр, однак, не розкривають.

Покупцям таких машин доводиться чекати. Термін виконання замовлення становить від 12 до 15 місяців.