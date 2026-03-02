Hyundai інвестує $6,3 млрд у будівництво ШІ-дата-центру та виробництво роботів

Hyundai Motor інвестує 9 трлн вон (близько $6,3 млрд) у розвиток штучного інтелекту, робототехніки та водневої енергетики, повідомляє Bloomberg з посиланням на Міністерство земельних ресурсів Південної Кореї.

Ключові проєкти інвестиційної програми

Ключовим проєктом інвестиційної програми стане будівництво дата-центру для ШІ вартістю 5,8 трлн, оснащеного 50 тисячами графічних процесорів для розробки автономних автомобілів і навчання роботів.

Також компанія запустить перший у країні завод з виробництва роботів вартістю 400 млрд вон з перспективою створення кластера для випуску роботизованих комплектуючих. Bloomberg зазначає, що раніше Hyundai домовилася з Nvidia про створення національного класу ШІ на базі чіпів Blackwell.

Крім того, проєкт передбачає інвестиції у розмірі 1 трлн вон у підприємство з виробництва «зеленого» водню методом електролізу та 1,3 трлн вон в сонячну електростанцію для енергопостачання нових об'єктів.

На тлі новини про заплановані інвестиції 27 лютого акції Hyundai зросли на 10,6%.

Навіщо це Hyundai

Інвестиції відображають прагнення Hyundai диверсифікувати бізнес на тлі тиску на автомобільний напрямок через тарифи США, конкуренцію з боку китайських виробників та уповільнення переходу на електромобілі в ключових регіонах.

Проєкт також відповідає заклику президента Південної Кореї Лі Чже Мена до розвитку регіонів та створення робочих місць, пише агентство. Очікується, що ця інвестиційна програма забезпечить до 71 000 нових вакансій та залучить міжнародних партнерів.