7% замість 23%: у Раді хочуть зменшити податок на оренду квартир

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
2 березня 2026, 8:00

7% замість 23%: у Раді хочуть зменшити податок на оренду квартир

У Верховній Раді ініціюють зменшення податку на оренду квартир з 23% до 7%. Про це в телеефірі розповіла голова Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк, передає Укрінформ.

У Верховній Раді ініціюють зменшення податку на оренду квартир з 23% до 7%.

Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Податок на оренду квартир

«Якщо людина здає в оренду свою власність, свою квартиру, вона зобов'язана сплатити з цих доходів 23%. 18% — це ПДФО податок на доходи з фізичних осіб і 5% — це військовий збір. У нас є статистика за 2024 рік, за 2025 рік ми поки що очікуємо від Державної податкової служби, і ця статистика свідчить, що за 2024 рік лише 900 людей, фізичних осіб по всій Україні, сплатили відповідні податки від здачі своєї власності, своїх квартир в оренду», — розповіла Шуляк.

Вона наголосила, що такі дані є нерелевантними, тому що сьогодні по Україні сотні тисяч людей орендують житло. «І ми розуміємо, що 900 людей на всю Україну — це замало», — зазначила очільниця комітету.

На її думку, власники житла не укладають договори оренди саме через високі податки.

Читайте також: Мінфін і податкова пояснили, скільки повинні платити власники квартир від їх здачі в оренду

«На сьогодні сплачувати 23% — це непідйомна сума, яка не дозволяє виводити ринок з тіні. На сьогодні ми бачимо, якщо говорити про справедливе оподаткування, його в районі 7%», — зазначила Шуляк.

Вона додала, що з приводу відсотка оподаткування ще точаться дискусії: на майданчику Міністерства розвитку громад і територій створена відповідна робоча група, де також обговорюються пропозиції зменшити оподаткування оренди житла до 9 чи 10%.

«Ми говоримо про те, що перший крок, якщо ми хочемо обов'язково реєструвати договори оренди, і взагалі розуміти скільки таких операцій здійснюється на ринку нерухомості, то потрібно починати безпосередньо з питання зниження податків. Я думаю, що люди, які є власниками квартир, мене точно підтримують», — акцентувала голова профільного комітету.

Інвестуйте у різні активи: земля, житло, комерційна нерухомість — все є на InvestMarket від «Мінфін»

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

+
0
JWT
JWT
2 березня 2026, 9:34
#
Зробіть його як сумарний податок для ФОП та й не буде проблем. Щоправда навіть ці податки не будуть платити, бо менталітет такий. Окрім пряника, ще й кнутик треба.
+
0
Smerch747
Smerch747
2 березня 2026, 10:12
#
Якщо ви підприємець на 2 групі і заробляєте 10тис = то платите 60% податків, скільки там потрібно кнутів ще?)))
+
0
Унилий Бетменцев
Унилий Бетменцев
2 березня 2026, 10:19
#
Якби це можна було сплатити в 2 кліки — було б більше охочих. А так ніхто не хоче звʼязуватись із бюрократією.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає malfar и 10 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами