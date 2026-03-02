7% замість 23%: у Раді хочуть зменшити податок на оренду квартир

У Верховній Раді ініціюють зменшення податку на оренду квартир з 23% до 7%. Про це в телеефірі розповіла голова Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк, передає Укрінформ.

Податок на оренду квартир

«Якщо людина здає в оренду свою власність, свою квартиру, вона зобов'язана сплатити з цих доходів 23%. 18% — це ПДФО податок на доходи з фізичних осіб і 5% — це військовий збір. У нас є статистика за 2024 рік, за 2025 рік ми поки що очікуємо від Державної податкової служби, і ця статистика свідчить, що за 2024 рік лише 900 людей, фізичних осіб по всій Україні, сплатили відповідні податки від здачі своєї власності, своїх квартир в оренду», — розповіла Шуляк.

Вона наголосила, що такі дані є нерелевантними, тому що сьогодні по Україні сотні тисяч людей орендують житло. «І ми розуміємо, що 900 людей на всю Україну — це замало», — зазначила очільниця комітету.

На її думку, власники житла не укладають договори оренди саме через високі податки.

«На сьогодні сплачувати 23% — це непідйомна сума, яка не дозволяє виводити ринок з тіні. На сьогодні ми бачимо, якщо говорити про справедливе оподаткування, його в районі 7%», — зазначила Шуляк.

Вона додала, що з приводу відсотка оподаткування ще точаться дискусії: на майданчику Міністерства розвитку громад і територій створена відповідна робоча група, де також обговорюються пропозиції зменшити оподаткування оренди житла до 9 чи 10%.

«Ми говоримо про те, що перший крок, якщо ми хочемо обов'язково реєструвати договори оренди, і взагалі розуміти скільки таких операцій здійснюється на ринку нерухомості, то потрібно починати безпосередньо з питання зниження податків. Я думаю, що люди, які є власниками квартир, мене точно підтримують», — акцентувала голова профільного комітету.