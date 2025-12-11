Мінфін та Податкова пояснили, чи потрібно сплачувати ЄСВ з додаткового доходу

Міністерство фінансів спільно з Державною податковою службою продовжують знайомити читачів із різними життєвими ситуаціями, в яких виникають податкові зобов’язання через комунікаційну кампанію « Податки захищают ь».

Чи потрібно сплачувати податки з додаткового доходу від здачі квартири в оренду

23-річний Максим працює дизайнером в агенції у Львові. Свою квартиру в Ужгороді він здає в оренду за 15 тис. грн на місяць (45 тис. грн/квартал; 180 тис. грн/рік). Для легалізації додаткового доходу Максим зареєстрував свою діяльність як ФОП (фізична особа-підприємець) 2 групи.

Це дозволяє йому офіційно надавати послуги з оренди громадянам України та платникам єдиного податку (тобто іншим ФОПам та ТОВ).

Раз на рік Максим подає податкову декларацію через Електронний кабінет платника податків на вебпорталі ДПС. Щомісяця він сплачує військовий збір та єдиний податок. Інші два податки (податок на доходи фізичних осіб у 18% та військовий збір у 5%) та єдиний соціальний внесок Максим сплачує як найманий працівник в агенції.

За рік підсумок виглядає так: