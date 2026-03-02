«Онлайн перемагає»: голова правління Universal Bank про цифрову трансформацію бізнес-банкінгу

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
2 березня 2026, 12:30

«Онлайн перемагає»: голова правління Universal Bank про цифрову трансформацію бізнес-банкінгу

Банківський сектор продовжує стрімко змінюватися не лише під впливом воєнних викликів, а й технологій. Як саме цифрові сервіси переформатовують модель взаємодії з клієнтами, йшлося під час конференції FinYear 2026, яка зібрала представників НБУ, банків і бізнесу.

Однією з найбільш показових стала дискусія: «Горизонти бізнес-банкінгу в Україні. Як цифрові сервіси, open banking та вбудовані фінансові рішення змінюють роль банків у розвитку бізнесу». Спікери обговорювали роль відкритого банкінгу, штучного інтелекту тощо. Втім, головним аргументом на користь цифровізації стали не прогнози, а конкретні цифри.

Ірина Старомінська, голова правління АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (банк завершив 2025 рік із чистим прибутком у 10,38 млрд грн) навела дані, які демонструють реальну динаміку змін на ринку.

«У нас в mono 10 400 000 клієнтів… Ми запустили monoбізнес рік тому і вже маємо 10 тисяч користувачів сервісу. Стільки ж корпоративних клієнтів обслуговує і наша мережа з 15 відділень за 8 років роботи. Це показує, наскільки потужним інструментом є технології — і як вони доповнюють класичні канали», — зазначила вона.

За її словами, повномасштабне вторгнення не лише ускладнило операційну діяльність банків, а й посилило потребу в простих та швидких фінансових сервісах. Клієнти очікують доступності та фінансової безпеки незалежно від обставин — і це формує новий стандарт ринку.

«Шахрайство, кіберзагрози, соціальна інженерія — під час війни це набуло особливої гостроти. Виклики великі. Але доступ клієнта до банку має бути максимально простим, а рівень сервісу, як і фінансова безпека, — високим. Це головні речі», — підкреслила Ірина Старомінська.

Учасники FinYear 2026 наголосили, що банки дедалі частіше стають частиною екосистем бізнесу, інтегруючись у клієнтські сервіси та цифрові платформи.

Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 2 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами