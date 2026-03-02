«Онлайн перемагає»: голова правління Universal Bank про цифрову трансформацію бізнес-банкінгу

Банківський сектор продовжує стрімко змінюватися не лише під впливом воєнних викликів, а й технологій. Як саме цифрові сервіси переформатовують модель взаємодії з клієнтами, йшлося під час конференції FinYear 2026, яка зібрала представників НБУ , банків і бізнесу.

Однією з найбільш показових стала дискусія: «Горизонти бізнес-банкінгу в Україні. Як цифрові сервіси, open banking та вбудовані фінансові рішення змінюють роль банків у розвитку бізнесу». Спікери обговорювали роль відкритого банкінгу, штучного інтелекту тощо. Втім, головним аргументом на користь цифровізації стали не прогнози, а конкретні цифри.

Ірина Старомінська, голова правління АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (банк завершив 2025 рік із чистим прибутком у 10,38 млрд грн) навела дані, які демонструють реальну динаміку змін на ринку.

«У нас в mono 10 400 000 клієнтів… Ми запустили monoбізнес рік тому і вже маємо 10 тисяч користувачів сервісу. Стільки ж корпоративних клієнтів обслуговує і наша мережа з 15 відділень за 8 років роботи. Це показує, наскільки потужним інструментом є технології — і як вони доповнюють класичні канали», — зазначила вона.

За її словами, повномасштабне вторгнення не лише ускладнило операційну діяльність банків, а й посилило потребу в простих та швидких фінансових сервісах. Клієнти очікують доступності та фінансової безпеки незалежно від обставин — і це формує новий стандарт ринку.

«Шахрайство, кіберзагрози, соціальна інженерія — під час війни це набуло особливої гостроти. Виклики великі. Але доступ клієнта до банку має бути максимально простим, а рівень сервісу, як і фінансова безпека, — високим. Це головні речі», — підкреслила Ірина Старомінська.

Учасники FinYear 2026 наголосили, що банки дедалі частіше стають частиною екосистем бізнесу, інтегруючись у клієнтські сервіси та цифрові платформи.