З 14 березня змінюються умови роботи найманих працівників

В Україні оновлюються правила регулювання трудових відносин під час воєнного стану. З 14 березня 2026 року набувають чинності обмеження щодо термінів призупинення дії трудових договорів, що має на меті захистити права працівників та впорядкувати взаємодію з роботодавцями. Про це йдеться у законі «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану».

Нові ліміти на призупинення договорів

Головне нововведення стосується тривалості періоду, коли трудові відносини фактично «заморожені» (роботодавець не надає роботу, а працівник її не виконує, при цьому звільнення не відбувається).

Ключові зміни:

Максимальний строк за ініціативою однієї сторони: не більше ніж 90 календарних днів.

Продовження терміну: можливе лише за добровільною згодою обох сторін (працівника та роботодавця), але в межах дії воєнного стану.

Автоматичне відновлення: після завершення встановленого строку договір поновлюється автоматично — працівник повертається до обов'язків, а роботодавець зобов'язується виплачувати заробітну плату.

Процедура відновлення роботи та звільнення

Якщо підприємство готове відновити роботу раніше запланованого терміну, воно має офіційно повідомити про це працівника щонайменше за 14 календарних днів.

Якщо після завершення максимального строку працівник так і не зміг повернутися до виконання обов'язків, трудовий договір може бути розірваний. У такому разі роботодавець зобов'язаний:

Провести повний фінансовий розрахунок (виплатити борг із зарплати, компенсацію за невикористану відпустку тощо).

Видати трудову книжку (або її дублікат, якщо оригінал втрачено через окупацію чи бойові дії) не пізніше наступного дня після вимоги працівника.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що в Україні готується масштабна реформа трудового законодавства, яка має докорінно змінити підхід до оформлення відносин між роботодавцем та найманим персоналом.

Ключовим нововведенням стане розширення переліку трудових договорів та впровадження принципу «конструктора», що дозволить легально поєднувати різні види діяльності в межах однієї компанії.